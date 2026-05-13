Bảo đảm đạn và hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu

TPO - Trước sự phát triển nhanh của khoa học - công nghệ, nghệ thuật quân sự và yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, Bộ Quốc phòng đang hoàn thiện các quy định mới về sẵn sàng chiến đấu, dự trữ đạn, bảo đảm hậu cần phù hợp yêu cầu tác chiến trong điều kiện mới.

Ngày 13/5, Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Chỉ lệnh sẵn sàng chiến đấu đối với Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ; Chỉ thị về dự trữ đạn, vật chất, trang bị hậu cần bảo đảm cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại hội nghị.

Theo lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tham dự hội nghị, trước sự phát triển nhanh chóng của khoa học - công nghệ, nghệ thuật quân sự, sự điều chỉnh về tổ chức, biên chế của Quân đội, Dân quân tự vệ cùng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong giai đoạn hiện nay, một số nội dung trong các văn bản trước đây cần được nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện để phù hợp với thực tiễn.

Do đó, việc ban hành chỉ lệnh, chỉ thị mới nhằm làm rõ các quy định liên quan đến nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, công tác dự trữ đạn, vật chất, trang bị hậu cần bảo đảm cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của các cấp, các lực lượng, phù hợp với yêu cầu tác chiến trong điều kiện mới là hết sức cần thiết.

﻿ Tham dự hội nghị có các lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu và chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Biểu dương tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quá trình xây dựng dự thảo các văn bản, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của toàn quân.

Do đó, các cơ quan soạn thảo cần tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp tại hội nghị, tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, cập nhật đầy đủ các nội dung mới, bảo đảm các chỉ lệnh, chỉ thị khi ban hành phải sát với tình hình thực tiễn, có tính khả thi cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, sản xuất, tăng hạn sử dụng và phân cấp dự trữ các loại đạn, vật chất, trang bị hậu cần bảo đảm cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp đồng bộ nhằm bổ sung đầy đủ số lượng đạn, vật chất, trang bị hậu cần, bảo đảm hệ thống kho cất chứa phù hợp tại các cấp.

Một số sản phẩm đạn dược do Tổng cục Công nghiệp quốc phòng sản xuất.

Lãnh đạo Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật kiểm tra dây chuyền sửa chữa đạn bán tự động tại Kho KV1, Cục Quân khí.

Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ về nghiên cứu, sản xuất sản phẩm quốc phòng phục vụ chiến đấu và dự trữ sẵn sàng chiến đấu cho các đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân căn cứ nội dung quy định của chỉ thị sau khi được ban hành và hướng dẫn của cơ quan chức năng, tiến hành rà soát thực tế số lượng vũ khí theo biên chế, lượng đạn, vật chất, trang bị hậu cần hiện có; tổng hợp, báo cáo và đề xuất Bộ Quốc phòng nhu cầu bảo đảm, phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong thời gian tới.