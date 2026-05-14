Quyết định mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nhân sự tỉnh Bắc Ninh

TPO - Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa có quyết định chuẩn y và chỉ định nhân sự Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh.

Cụ thể, Ban Bí thư Trung ương Đảng có quyết định về việc chuẩn y ông Đinh Đức Cảnh - Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Ninh tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030 và tham gia Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Bí thư Trung ương Đảng có quyết định về việc chỉ định ông Văn Khắc Thành - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng thời, Ban Bí thư Trung ương Đảng có quyết định về việc chỉ định ông Phương Nam Ký- Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh chúc mừng các đồng chí được Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y và chỉ định.

Thay mặt các đồng chí nhận quyết định, ông Đinh Đức Cảnh hứa sẽ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, cùng tập thể cơ quan hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các đồng chí được điều động, phân công đợt này và tin tưởng trên cương vị công tác mới, các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.