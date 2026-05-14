Bộ trưởng Y tế trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy

TPO - Theo quyết định do Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan ký, BS-CKII Phạm Thanh Việt - Phó Giám đốc phụ trách quản lý điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy chính thức giữ chức Giám đốc bệnh viện này trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày ký.

Ngày 14/5, tại TPHCM, Bộ Y tế tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo TPHCM cùng đại diện nhiều bệnh viện, trường đại học y khoa phía Nam.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao quyết định bổ nhiệm cho BS-CKII Phạm Thanh Việt

Theo quyết định do Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan ký, BS-CKII Phạm Thanh Việt - Phó Giám đốc phụ trách quản lý điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy chính thức giữ chức Giám đốc bệnh viện trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày ký.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Đào Hồng Lan đánh giá Bệnh viện Chợ Rẫy là bệnh viện hạng đặc biệt, trung tâm y tế hàng đầu khu vực phía Nam với hơn 125 năm hình thành và phát triển.

“Bệnh viện Chợ Rẫy là một trong những đơn vị tuyến cuối, đầu tàu của ngành y tế phía Nam. Sau đại dịch COVID-19, bệnh viện đã vượt qua nhiều khó khăn để tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế và uy tín chuyên môn” - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, hiện Bệnh viện Chợ Rẫy có gần 4.200 cán bộ viên chức và người lao động, trong đó có khoảng 840 bác sĩ cùng nhiều chuyên gia đầu ngành. Mỗi năm, bệnh viện tiếp nhận gần 2 triệu lượt khám chữa bệnh và thực hiện hơn 45.000 ca phẫu thuật, trong đó trên 30% là các ca đặc biệt phức tạp. Những con số này cho thấy năng lực chuyên môn và vị thế hàng đầu của Bệnh viện Chợ Rẫy trong hệ thống y tế Việt Nam.

Tân Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy được Bộ Y tế đánh giá rất cao cả về năng lực chuyên môn và năng lực quản lý điều hành

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cũng nhấn mạnh trong giai đoạn mới với vai trò là Giám đốc, BS Thanh Việt cần phát huy tối đa năng lực, tiếp tục phát triển Bệnh viện Chợ Rẫy với vai trò hạt nhân dẫn dắt chuyên môn khu vực phía Nam, đẩy mạnh chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ cao trong khám chữa bệnh.

“Không chỉ nâng cao chất lượng chuyên môn, bệnh viện còn phải đổi mới tinh thần, thái độ phục vụ, triển khai bệnh viện thông minh, bệnh án điện tử và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị, điều trị” - Bộ trưởng yêu cầu.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, BS-CKII Phạm Thanh Việt xúc động khi nhắc lại hành trình gần 30 năm gắn bó với Bệnh viện Chợ Rẫy.

“Từ một học sinh lớn lên ở vùng xa, tôi chưa từng nghĩ có ngày mình trở thành bác sĩ, càng không dám nghĩ sẽ được giao trọng trách giám đốc bệnh viện tuyến cuối lớn nhất phía Nam” - ông Việt chia sẻ.

Bộ Y tế kỳ vọng BS-CKII Phạm Thanh Việt sẽ đưa bệnh viện phát triển mạnh mẽ, chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn

Tân Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết việc được bổ nhiệm không chỉ là dấu mốc nghề nghiệp mà còn là niềm tin lớn lao của Bộ Y tế và tập thể bệnh viện dành cho ông. “Tôi hiểu rất rõ áp lực và trách nhiệm phía trước. Với tinh thần đoàn kết và đổi mới, chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển bệnh viện theo hướng hiện đại, chuyên sâu và bền vững” - ông nói.

BS-CKII Phạm Thanh Việt (sinh năm 1971 tại Kiên Giang) là bác sĩ chuyên ngành ngoại lồng ngực, tốt nghiệp Đại học Y Dược TP.HCM. Ông đi lên từ vị trí bác sĩ điều trị, cấp cứu, trải qua nhiều bộ phận chuyên môn trước khi đảm nhiệm vai trò quản lý. Tháng 3/2024, bác sĩ Phạm Thanh Việt được bổ nhiệm Phó giám đốc bệnh viện. Từ tháng 8/2025 đến nay, ông được giao phụ trách, điều hành hoạt động chung của bệnh viện này.

​