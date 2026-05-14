BTS biểu diễn ở chung kết World Cup 2026

TPO - Nhóm nhạc đình đám Hàn Quốc BTS cùng Madonna và Shakira sẽ biểu diễn ở show halftime đầu tiên trong lịch sử trận chung kết World Cup 2026.

Chris Martin (Coldplay) đã trực tiếp “chọn mặt gửi vàng” BTS, Madonna và Shakira cho sân khấu đặc biệt này. Đoạn teaser cũng cho biết toàn bộ lợi nhuận từ chương trình sẽ được quyên góp cho Quỹ Giáo dục Global Citizen của FIFA.

Sáng kiến đặt mục tiêu gây quỹ 100 triệu USD nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng và bóng đá cho trẻ em trên toàn thế giới, theo thông tin từ FIFA.

Madonna, BTS và Shakira (từ trái sang).



Trận chung kết World Cup diễn ra vào Chủ nhật, ngày 19/7, tại MetLife Stadium có sức chứa 82.500 chỗ, ở bang New Jersey. Đây được xem là sự kiện thể thao thường niên có lượng người xem lớn nhất thế giới.

BTS tham dự trong khi đang thực hiện chuyến lưu diễn toàn cầu. Kỳ World Cup 2022 tại Qatar, FIFA đã liên hệ trực tiếp với HYBE và chọn Jung Kook (BTS) biểu diễn khai mạc ca khúc Dreamer. Đến nay, MV Dreamer có hơn 445 triệu lượt xem, sân khấu khai mạc có gần 300 triệu lượt xem, được đăng tải trên kênh của BTS và FIFA.

Trận chung kết năm 2022 từng thu hút hơn 500 triệu khán giả theo dõi trực tiếp, vượt xa cả Super Bowl có lượng người xem cao nhất lịch sử, trận playoff năm 2025 giữa Philadelphia Eagles và Kansas City Chiefs, với trung bình 127,71 triệu người xem.

FIFA lần đầu thử nghiệm mô hình biểu diễn giữa hiệp khi mời Doja Cat, Tems và J Balvin biểu diễn tại Club World Cup 2025. Cả hai chương trình đều được tổ chức phối hợp cùng Global Citizen và do Chris Martin tuyển chọn.

BTS sẽ biểu diễn trong show giữa hiệp tại trận chung kết FIFA World Cup vào ngày 19/7 trên sân MetLife Stadium.

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino đã công bố kế hoạch tổ chức show diễn giữa hiệp đầu tiên trong lịch sử chung kết FIFA World Cup từ tháng 3/2025.

Khi đó, ông chưa tiết lộ nghệ sĩ biểu diễn cũng như thời lượng cụ thể của tiết mục và khoảng nghỉ giữa hiệp. “Đây sẽ là khoảnh khắc lịch sử của FIFA World Cup và là một màn trình diễn xứng tầm với sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh”, ông chia sẻ.

Infantino cũng cho biết FIFA có kế hoạch “chiếm sóng” quảng trường Times Square trong cuối tuần diễn ra trận chung kết World Cup.

Tuần trước, Shakira hé lộ ca khúc chính thức mới cho World Cup 2026 mang tên Dai Dai. Trong video dài 67 giây, Shakira xuất hiện trên sân Maracanã ở Rio de Janeiro, cầm trên tay trái bóng chính thức “Trionda” của World Cup 2026, hát một phần ca khúc bằng tiếng Anh cùng các vũ công mặc trang phục mang màu sắc của nhiều đội tuyển như Mỹ, Colombia.

Shakira có mối liên hệ lâu năm với World Cup khi từng biểu diễn tại các trận chung kết năm 2006 và 2014, đồng thời thực hiện ca khúc Waka Waka đình đám cho giải đấu năm 2010.

Lần gần nhất Mỹ đăng cai World Cup là vào năm 1994, kỳ World Cup có lượng khán giả đến sân đông nhất lịch sử. World Cup 2026 với 48 đội tuyển khởi tranh từ ngày 11/6 tại Mỹ, Canada và Mexico.

