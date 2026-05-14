Kết phim ‘Bước chân vào đời’

TPO - Cái kết mở khiến nhiều khán giả tranh cãi về lựa chọn của nhân vật Thương do Quỳnh Kool đảm nhận.

Kết mở

Tập 36 khép lại Bước chân vào đời nhưng cái kết lại trở thành chủ đề tranh luận.

Ở tập cuối, bà cháu Thương (Quỳnh Kool) trở về quê sau khi nghe tin có người muốn mua lại căn nhà cũ. Tuy nhiên, người xuất hiện lại là Bờm (Phan Thắng) - kẻ cho vay nặng lãi và từng có ý định làm hại Thương.

Bờm ngỏ ý muốn mua nhà để xây khu nghỉ dưỡng, đồng thời buông lời trêu đùa muốn cưới Thương. Đúng lúc này, Lâm (Mạnh Trường) xuất hiện giải vây. Anh tuyên bố sẽ mua lại căn nhà nếu bà ngoại Thương muốn bán, dập tắt ý định của Bờm.

Ở đoạn kết, ba chị em Thương - Trang - Minh đều nhận ra sai lầm của bản thân sau nhiều va vấp. Tuy nhiên, điều khiến người xem tranh cãi nhiều nhất là chuyện tình cảm của Thương.

Việc nhân vật Quân xuất hiện ở tập cuối và cái kết mở khiến hụt hẫng.

Trong phân đoạn cuối, Lâm tới tìm Thương và ngỏ ý muốn “xin một suất cơm”, như lời tỏ tình đầy ẩn ý. Nhưng Thương thừa nhận cô chưa thể quên Quân - người khiến cô cảm nhận được tình yêu và sự trân trọng.

Đáp lại, Lâm chất vấn: “Nếu như không thể quên được thì tại sao không cố gắng cùng nhau bước tiếp”.

Đúng lúc này, Quân từ xa chạy tới trong sự ngỡ ngàng của Thương. Cảnh phim khép lại bằng ánh mắt hạnh phúc của nữ chính, tạo nên cái kết mở cho mối quan hệ giữa cô và Quân.

Một bộ phận khán giả cho rằng đây là kết thúc hợp lý bởi Thương và Quân vẫn còn tình cảm. Ngoài ra, Lâm là anh họ của Quân nên việc để Lâm - Thương thành đôi dễ gây cảm giác gượng gạo.

Theo nhiều ý kiến, Quân không phải người đồng hành với Thương trong giai đoạn khó khăn nhất, trong khi Lâm mới là người luôn ở cạnh cô. Không ít người cho rằng nếu Thương quay lại với Quân, nhân vật này sẽ đánh mất lòng tự trọng vì đến cuối phim mẹ Quân vẫn chưa thực sự chấp nhận cô.

Bên cạnh tranh cãi về chuyện tình cảm, phim cũng bị nhận xét càng về cuối càng giáo điều, lạm dụng lời thoại triết lý về sự trưởng thành.

“Đến tập cuối mà Thương vẫn khóc được”, “Cái kết làm người xem bực”, “Kết thúc lãng xẹt”, “Càng về cuối càng dở”, “Xem xong hụt hẫng”… là những bình luận sau khi phim khép lại.

‘Bộ phim nhiều khen chê’

Sau khi tập cuối lên sóng, biên kịch Trịnh Khánh Hà cho biết bộ phim được xây dựng như hành trình trưởng thành của những người trẻ trước ngưỡng cửa cuộc đời. Theo chị, các nhân vật trong phim đều có khuyết điểm, sai lầm và không ai hoàn hảo.

“Có khi họ đáng thương, có khi họ đáng trách… và đó là chủ đích của chúng tôi khi xây dựng nhân vật”, nữ biên kịch chia sẻ.

Trịnh Khánh Hà thừa nhận phim nhận về nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí ê-kíp hiểu rằng không phải mọi thông điệp đều được truyền tải trọn vẹn như mong muốn. Dẫu vậy, chị cho biết toàn bộ đoàn phim đã dành nhiều tâm huyết cho dự án.

“Bộ phim nhiều khen chê. Tôi đoán kể cả những chia sẻ này, sẽ có nhiều khán giả bênh vực đồng cảm, cũng có người lại chê trách bực bội. Nhưng cuối cùng thì đây vẫn là một hành trình đầy cảm xúc với tất cả”, cô chia sẻ.

Đảm nhận vai chính với nhiều bình luận trái chiều, Quỳnh Kool xúc động khi chia tay nhân vật Thương. Nữ diễn viên cho biết cô xem đây là một phần thanh xuân của mình.

“Những đứa bé chập chững vào đời với bao hoang mang, bỡ ngỡ. Tràn đầy niềm tin nhưng vẫn còn quá ngây dại”, Quỳnh Kool viết.

Một số hình ảnh hậu trường do diễn viên Quỳnh Kool đăng tải.

Diễn viên Ngọc Thủy - người thủ vai Trang - cho rằng Trang từng quá nóng vội, muốn chứng minh bản thân và tin rằng chỉ cần đủ quyết tâm sẽ vượt qua mọi thứ.

“Sau tất cả, Trang hiểu rằng trưởng thành không phải lúc nào cũng phải thật rực rỡ, mà là học cách bước bằng chính đôi chân của mình”, nữ diễn viên viết.

Đảm nhận vai cô giáo Giang, Lê Bống cho biết cô vẫn tiếc nuối vì chưa thể thể hiện hết nội tâm của nhân vật. Theo nữ diễn viên, Giang không dám ly hôn vì muốn giữ hình ảnh chuẩn mực của một giáo viên trước học sinh và phụ huynh.