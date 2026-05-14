Người phụ nữ chết tại chỗ sau tiếng sét giữa cánh đồng ở Quảng Trị

Hoàng Nam

TPO - Trong lúc đang làm việc ngoài đồng giữa cơn giông, một người phụ nữ ở xã Quảng Ninh (Quảng Trị) không may bị sét đánh tử vong. Thời điểm xảy ra vụ việc vào cuối giờ chiều.

Ngày 14/5, lãnh đạo UBND xã Quảng Ninh xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người phụ nữ tử vong do bị sét đánh khi đang lao động ngoài đồng.

Ảnh minh hoạ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 13/5, chị H.T.H. (SN 1982, trú thôn Vĩnh Tuy 3, xã Quảng Ninh) đang làm việc trên cánh đồng thì bất ngờ gặp giông sét. Ít phút sau, người dân phát hiện chị H. nằm bất động giữa đồng ruộng.

Dù được kiểm tra và hỗ trợ ngay sau đó, nạn nhân được xác định đã tử vong tại chỗ. Hiện chính quyền địa phương cùng người dân đang hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho nạn nhân theo phong tục địa phương.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, khi xuất hiện mưa giông kèm sấm sét, người dân không nên làm việc ngoài đồng, tránh trú dưới cây cao, cột điện hoặc khu vực trống trải. Đồng thời hạn chế mang theo các vật dụng kim loại như cuốc, xẻng, cần câu… để giảm nguy cơ bị sét đánh.

#người phụ nữ #sét đánh tử vong #lao động ngoài đồng #xã Quảng Ninh #Quảng Trị

