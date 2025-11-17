Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Hai người làm thuê tử vong nghi do sét đánh khi làm việc tại ao tôm

Tân Lộc
TPO - Trong khi đang làm việc tại khu nuôi tôm công nghiệp ở Cà Mau, hai người đàn ông làm thuê nghi đã bị sét đánh tử vong.

Ngày 17/11, tin từ UBND xã Vĩnh Hậu (tỉnh Cà Mau), trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 2 người đàn ông làm thuê tử vong tại ao nuôi tôm.

582662086-1986833785552267-4710470031114207618-n.jpg
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: CTV.

Thông tin ban đầu, khoảng 6h30 ngày 17/11, anh Trần Văn Út (SN 1985) cùng anh T.T.L (SN 1991) và L.V.H (SN 1987, cùng ngụ xã Vĩnh Mỹ, Cà Mau) đến khu nuôi tôm công nghiệp của ông Trần Văn Hậu (SN 1983) để làm thuê.

Đến khoảng 7h45 cùng ngày, khu vực trên xuất hiện mưa dông. Sau một lúc không thấy anh H., L. đâu, nên anh Út đi tìm và phát hiện anh H. đã tử vong trên bờ ao, quần áo bị cháy xém. Thấy vậy, anh Út hô hoán mọi người xung quanh đến hỗ trợ.

Nghi hai người bị sét đánh tử vong, mọi người đã xuống ao tìm và vớt được thi thể anh L.

Nhận tin báo, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đã có mặt ghi nhận vụ việc. Thi thể các nạn nhân sau đó được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Được biết, ông Hậu thuê anh Út, L. và H. làm công nhật tại khu ao nuôi tôm, với tiền công 300.000 đồng/ngày.

Tân Lộc
#sét đánh #Cà Mau #tôm nuôi #tai nạn #nghề nghiệp #điều tra #tôm công nghiệp #ao nuôi

