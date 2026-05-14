Khánh thành quần thể di tích Bến K15 huyền thoại của Đoàn tàu không số

TPO - Sáng 14/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cùng các đại biểu bấm nút khánh thành dự án tu bổ, tôn tạo quần thể di tích Bến K15 - Điểm xuất phát lịch sử của Đoàn tàu không số trên đường mòn Hồ Chí Minh trên biển, tại phường Đồ Sơn. Cùng thời điểm, TP Hải Phòng đồng loạt khởi công, khánh thành 13 dự án, công trình trọng điểm khác chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày giải phóng thành phố.

Bến K15 - Điểm khởi phát đoàn tàu không số

Sáng 14/5, UBND TP Hải Phòng đồng loạt tổ chức khởi công, khánh thành 14 dự án, công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn tháng 4, tháng 5 và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026.

Dự điểm cầu chính quần thể di tích Bến K15 (phường Đồ Sơn) có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy, ông Đỗ Thành Trung - Chủ tịch UBND thành phố cùng đại diện các sở ngành và người dân địa phương.

Phát biểu tại lễ khánh thành Bến K15, ông Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng nhấn mạnh, sự kiện khởi công, khánh thành đồng loạt 14 dự án trọng điểm có ý nghĩa chính trị - kinh tế - xã hội sâu sắc, khẳng định quyết tâm của các cấp, các ngành trong việc đẩy nhanh tiến độ thi công.

Ông Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng phát biểu tại lễ khởi công, khánh thành 14 dự án trọng điểm dịp kỷ niệm 71 năm Ngày giải phóng thành phố, tại điểm cầu Bến K15, phường Đồ Sơn.

14 dự án, công trình có tổng mức đầu tư hơn 24.700 tỷ đồng, thuộc nhiều lĩnh vực quan trọng. Đặc biệt, dự án tôn tạo quần thể di tích Bến K15 - Di tích quốc gia đặc biệt, nơi ghi dấu khởi nguồn của các đoàn tàu không số huyền thoại tham gia tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển.

Dự án đầu tư xây dựng, tu bổ tôn tạo tổng thể khu di tích Bến K15 trên diện tích khoảng 2,28ha với tổng mức đầu tư hơn 234,5 tỷ đồng.

Dự án gồm các hạng mục: tu bổ, tôn tạo, xây dựng tổng thể khuôn viên khu di tích; xây dựng cổng vào, đài tưởng niệm, sân quảng trường, cầu tàu kết hợp thả hoa đăng; đền thờ các anh hùng liệt sĩ; mô phỏng tàu không số và các chiến sĩ, phù điêu Đại tướng Võ Nguyên Giáp với lực lượng hải quân. Ngoài ra, dự án còn có hạng mục thi công nhà quản lý, kè lấn biển, hệ thống hạ tầng cấp điện, thoát nước, bãi đỗ xe, cảnh quan cây xanh và công trình phụ trợ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cùng lãnh đạo thành phố và các đại biểu dâng hương tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Bến K15.

Đồng thời, là lễ khởi công dự án xây dựng tượng đài chiến thắng Cát Bi, công trình nghệ thuật kỷ niệm trận thắng góp phần cho chiến thắng Điện Biên Phủ. Đây là những công trình có ý nghĩa tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã tham gia giải phóng Hải Phòng, giải phóng miền Bắc và chi viện cho chiến trường miền Nam. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử hào hùng của thành phố và đất nước.

Khởi công loạt dự án công nghiệp công nghệ cao tại thành phố cảng

Tại điểm cầu phường Hải An, Công ty CP Đầu tư khu công nghiệp Vinhomes tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp (KCN) Nam Tràng Cát, nằm trong Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải.

KCN Nam Tràng Cát có quy mô hơn 200ha, được phát triển theo mô hình công nghiệp công nghệ cao, ưu tiên thu hút các ngành sản xuất hiện đại, giá trị gia tăng lớn, thân thiện với môi trường phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp xanh, bền vững thành phố.

Lễ khởi công dự án KCN Nam Tràng Cát, phường Hải An (TP Hải Phòng).

Dự án có vị trí chiến lược, kết nối toàn diện 5 loại hình giao thông đường bộ - đường biển - hàng không - đường sông - đường sắt. Khi đi vào hoạt động, KCN Nam Tràng Cát sẽ cung cấp hạ tầng hiện đại, an toàn, đáp ứng nhu cầu đầu tư, vận hành các nhà máy, cơ sở sản xuất của doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Đồng thời, thu hút hàng chục nghìn lao động chất lượng cao.

Tại điểm cầu phường Bạch Đằng, Công ty CP Khu công nghiệp Taseco (Taseco Land) tổ chức khởi công dự án KCN Thủy Nguyên (giai đoạn 1) với tổng mức đầu tư khoảng 4.000 tỷ đồng, quy mô 250ha.

Dự án đánh dấu sự hiện diện của Taseco Land tại một trong những trung tâm công nghiệp hàng đầu miền Bắc, đồng thời là bước đi chiến lược của chủ đầu tư trong lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp, lĩnh vực đang là xu hướng chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu và làn sóng đầu tư FDI vào Việt Nam.

KCN Thủy Nguyên có vị trí chiến lược, nằm trung tâm giữa các phường: Bạch Đằng, Nam Triệu và Hòa Bình (TP Thủy Nguyên cũ), trong lõi Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, một trong những cực tăng trưởng công nghiệp, logistics năng động nhất miền Bắc, được đánh giá là thỏi nam châm thu hút dòng vốn FDI hàng đầu cả nước.

Mô phỏng KCN Thủy Nguyên (giai đoạn 1) do Taseco Land làm chủ đầu tư được khởi công sáng 14/5.

Cùng thời điểm, thành phố Hải Phòng khởi công, khánh thành 11 dự án, công trình trọng điểm khác thuộc lĩnh vực phát triển công nghiệp, phát triển năng lượng, lĩnh vực giao thông và an sinh xã hội. Các dự án có ý nghĩa quan trọng, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, mở rộng không gian phát triển, tạo thêm nhiều việc làm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.



Ông Lê Anh Quân nhấn mạnh và đề nghị chủ đầu tư và nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn lao động. Đặc biệt, chủ động lực lượng, phương tiện, giải pháp khoa học, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến môi trường và người dân. Các sở ngành, địa phương phối hợp, hỗ trợ kịp thời, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng để dự án được thực hiện đúng tiến độ.

"Phát huy truyền thống Đất cảng anh hùng - Xứ Đông văn hiến, Hải Phòng quyết tâm khẳng định vị thế trung tâm kinh tế biển, công nghiệp - logistics, công nghiệp công nghệ cao tiên phong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo, đi đầu trong tăng trưởng 2 con số, thiết thực đóng góp vào mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa", ông Lê Anh Quân nói.

