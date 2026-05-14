Gần 1.300 thí sinh đăng ký thi Chung kết Đấu trường Toán học Châu Á

TPO - Vòng Chung kết Quốc gia Cuộc thi Đấu trường Toán học Châu Á (AIMO) diễn ra vào các ngày 23-24/5 tới tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Thí sinh vẫn còn thời gian xác nhận dự thi.

Theo Ban tổ chức, đến thời điểm này đã có gần 1.300 thí sinh đến từ nhiều tỉnh/thành phố trên toàn quốc xác nhận tham dự Vòng Chung kết Quốc gia.

Thí sinh dự thi là những em đã xuất sắc vượt qua vòng loại.

Tại vòng thi này, thí sinh sẽ phải có mặt ở điểm thi theo giờ được thông báo để nhận phòng thi và làm bài trên giấy. Đề thi hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Ban tổ chức thông báo lịch thi Vòng chung kết

Các thí sinh có kết quả xuất sắc và đạt ngưỡng điểm tối thiểu theo quy định của Ban tổ chức ở Vòng Chung kết Quốc gia AIMO sẽ được xét trao giải gồm: huy chương, giấy chứng nhận và các phần quà tùy theo cơ cấu giải thưởng từng năm.

Lễ bế mạc và trao giải cho các thí sinh sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ sáng ngày 24/5 tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Ban tổ chức lưu ý thí sinh đạt giải và phụ huynh sắp xếp lịch phù hợp để tham dự đầy đủ.

Thí sinh dự thi Vòng sơ loại tai Tuyên Quang

Hiện thí sinh đã được gửi kết quả thi vòng loại qua email đăng ký. Phụ huynh, học sinh cần kiểm tra hộp thư và làm theo hướng dẫn:

Đăng nhập vào website chính thức của cuộc thi https://aimo.tienphong.vn để kiểm tra kết quả và tình trạng đủ điều kiện tham dự Vòng Chung kết Quốc gia. Sau đó tải giấy chứng nhận dự Vòng sơ loại.

Tất cả thí sinh đã tham gia các vòng thi đều có thể tải Giấy chứng nhận điện tử trực tiếp trên hệ thống.

Một lưu ý quan trọng đó là, thí sinh đủ điều kiện tham dự Chung kết Quốc gia AIMO cần xác nhận dự thi và theo dõi các thông báo tiếp theo về thời gian, địa điểm và hướng dẫn dự thi.

Sau vòng thi này, những thí sinh có thành tích cao và đủ điều kiện theo quy định của AIMO quốc tế của mỗi khối lớp sẽ được đề cử vào đội tuyển AIMO Việt Nam tham dự vòng thi Chung kết Quốc tế.

Thí sinh đạt giải sẽ được đăng ảnh và thông trên website chính thức của cuộc thi.

Vòng Chung kết Quốc tế dự kiến diễn ra từ 1-5/8 tới tại Việt Nam với sự tham gia của khoảng 3.000 thí sinh và 5.000 thầy cô giáo, gia đình học sinh đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Thí sinh đạt giải được nhận huy chương, giấy chứng nhận của Ủy ban Olympic Toán học AIMO Châu Á.

Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO (Asia International Mathematical Olympiad) là kỳ thi Toán học quốc tế do Liên minh Olympic Toán học Châu Á khởi xướng từ năm 2012, thu hút khoảng 150.000 học sinh mỗi năm đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Ấn Độ, Singapore, Thái Lan... Việt Nam chính thức tham gia từ năm 2019 và đã nhanh chóng khẳng định vị thế với hơn 220 huy chương quốc tế.

Năm 2025, lần đầu tiên Báo Tiền Phong tổ chức cuộc thi tại Việt Nam, đội tuyển 22 học sinh xuất sắc của Việt Nam dự Vòng Chung kết Quốc tế tại Nhật Bản đã ghi dấu ấn rực rỡ với 22/22 học sinh đều đạt giải, trong đó có 1 Giải Vô địch, 10 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng. Tiếp nối thành công đó, năm học 2025-2026, dưới sự chỉ đạo của T.Ư Đoàn, Báo Tiền Phong phối hợp với Đại học Bách Khoa Hà Nội tiếp tục tổ chức cuộc thi với mục tiêu mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng.

