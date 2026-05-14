Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Tổng thống Mỹ Trump ấn tượng với Đền Thiên Đàn, khen Trung Quốc thật đẹp

Minh Hạnh

TPO - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cùng nhau thăm Đền Thiên Đàn - một Di sản Thế giới được UNESCO công nhận và là nơi các hoàng đế Trung Quốc xưa kia từng tổ chức lễ cầu nguyện cho mùa màng bội thu.

Trước khi thăm Đền Thiên Đàn, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc hội đàm kéo dài hơn 2 giờ tại Đại lễ đường Nhân dân.

Trả lời báo giới trong chuyến thăm Đền Thiên Đàn, khi được hỏi về cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc, Tổng thống Trump nói: “Rất tuyệt vời”. Ông cũng trầm trồ khen ngợi quang cảnh ngôi đền nổi tiếng: “Một nơi tuyệt vời. Thật đáng kinh ngạc. Trung Quốc thật đẹp”.

Đáng chú ý, ông Trump từ chối trả lời thêm các câu hỏi về vấn đề Đài Loan, dường như là một dấu hiệu tôn trọng đối với nước chủ nhà.

342f1a0b-fc02-479f-989b-3907bb2b61a0.jpg
ba0f1340-f8c4-4895-a2b6-974f6cc359af.jpg
75a020f7-e10b-408c-adfa-3ef14ef51e01.jpg
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Đền Thiên Đàn. (Ảnh: AP)

Đền Thiên Đàn là một trong những địa điểm du lịch được ghé thăm nhiều nhất ở Trung Quốc, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm.

Được xây dựng từ đầu thế kỷ 15, quần thể kiến ​​trúc lịch sử này tượng trưng cho mối quan hệ giữa trời và đất, theo UNESCO.

Việc cơ quan ngoại giao Trung Quốc chọn những địa điểm lịch sử cho các phái đoàn đến thăm thường mang thông điệp nhất định hoặc thể hiện những gì Trung Quốc muốn đạt được từ quan hệ song phương.

Đền Thiên Đàn từ lâu đã gắn liền với nhiều chuyến thăm Trung Quốc của cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger. Ông được Bắc Kinh coi là “một người bạn lâu năm của nhân dân Trung Quốc”, và truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết ông đã đến thăm Thiên Đàn hơn chục lần.

Việc lựa chọn địa điểm này có thể là tín hiệu cho thấy mong muốn của Bắc Kinh trong việc xây dựng mối quan hệ ổn định với Mỹ.

977d0a16-a775-4cd5-b0ea-89ddb73fd1d2.jpg
(Ảnh: AP)

Thuật ngữ mới trong quan hệ Mỹ - Trung

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ca ngợi một kỷ nguyên mới trong quan hệ Mỹ - Trung, được định hình bởi mối quan hệ mang tính xây dựng và ổn định, trong cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Bắc Kinh ngày 14/5.

Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí thiết lập “mối quan hệ chiến lược ổn định mang tính xây dựng” làm định hướng mới cho quan hệ song phương trong ba năm tới và xa hơn nữa, ông Tập Cận Bình cho biết, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

6bbcba04-1412-4853-8f4d-2f4766a59c03.jpg
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Đền Thiên Đàn. (Ảnh: Reuters)

Trong khi Mỹ vẫn chưa công bố thông tin về cuộc gặp, thì thuật ngữ mới - “mối quan hệ chiến lược ổn định mang tính xây dựng”, được sử dụng lần đầu tiên ở đây - cho thấy nỗ lực của hai bên nhằm định hình lại mối quan hệ đầy biến động trong những năm gần đây, thành một mối quan hệ trong đó sự cạnh tranh và hợp tác được quản lý và dự đoán dễ dàng hơn.

“Sự ổn định chiến lược mang tính xây dựng đặc trưng chủ yếu bởi sự hợp tác, với sự cạnh tranh được điều tiết tốt, với những khác biệt có thể xử lý được, và hòa bình có thể dự đoán được”, ông Tập Cận Bình nói.

Mối quan hệ này “không chỉ là một khẩu hiệu; nó phải là một hành động hướng tới cùng một mục tiêu từ cả hai phía”, ông nói thêm.

Minh Hạnh
CNN
#Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Đền Thiên Đàn #Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình #Tổng thống Mỹ Donald Trump #Đền Thiên Đàn #Trung Quốc #Bắc Kinh

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe