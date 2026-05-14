Tạo 'sức đề kháng' tư tưởng từ ngòi bút chính luận

TPO - Ban tổ chức Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ 5 lựa chọn 31 tác phẩm xuất sắc để trao giải ở 3 loại hình. Nhiều tác phẩm có chiều sâu nghiên cứu, lập luận chặt chẽ, tính chiến đấu và sức thuyết phục cao.

Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam gặp gỡ báo chí, thông tin về chương trình tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ 5 (2025-2026) và phát động Cuộc thi viết lần thứ 6 (2026-2027).

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), tiếp tục lan tỏa tinh thần trách nhiệm của đội ngũ báo chí cả nước trong công tác tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân trao đổi với báo chí.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân - cho biết, nét mới của Cuộc thi lần 5 là trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; chủ trương của Đảng, Chính phủ trong việc tinh gọn các cơ quan báo chí; văn hóa đọc bị lung lay, trí tuệ nhân tạo ảnh hưởng sâu rộng vào đời sống xã hội.

Các tác phẩm dự thi năm nay bám sát chủ đề, thể lệ cuộc thi, phản ánh toàn diện và phong phú những vấn đề lý luận, thực tiễn về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW.

Nhiều tác phẩm có chiều sâu nghiên cứu, lập luận chặt chẽ, tính chiến đấu và sức thuyết phục cao; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ khẳng định, việc nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí là cuộc chiến đấu sống còn của cuộc thi và của báo chí nói chung. "Nếu chúng ta không làm sẽ mất bạn đọc với mạng xã hội", Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ nói.

Đại tá Lê Ngọc Long - Phó Tổng Biên tập báo Quân đội nhân dân - đánh giá, trong 5 năm qua, đã có hơn 2.800 tác phẩm của 243 lượt cơ quan báo chí trên cả nước gửi tham dự cuộc thi. Đáng chú ý, hơn 45% tác phẩm do các chuyên gia, nhà khoa học, tướng lĩnh và nhà quản lý thực hiện. Điều này cho thấy sự quan tâm sâu rộng của nhiều lực lượng đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong bối cảnh mới.

Cuộc thi lần thứ 5 đã nhận được 651 tác phẩm của 72 cơ quan báo chí. Hội đồng sơ khảo và chung khảo đã lựa chọn 31 tác phẩm xuất sắc để trao giải ở 3 loại hình gồm: giải dành cho báo Trung ương, giải dành cho báo địa phương và giải dành cho tạp chí. Cơ cấu giải thưởng gồm 3 giải A, 6 giải B, 9 giải C và 13 giải Khuyến khích.

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng BTC cuộc thi.

Chương trình tổng kết và trao giải sẽ được dàn dựng công phu, kết hợp giữa các phóng sự chuyên đề và các tiết mục nghệ thuật đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, do nghệ sĩ của Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội thực hiện.

Tổng số 27 cơ quan báo chí đoạt giải, gồm 7 báo Trung ương, 10 báo địa phương và 10 tạp chí. Nhân dịp này, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quyết định tặng Bằng khen cho 9 tập thể có nhiều đóng góp tích cực cho cuộc thi trong suốt 5 năm qua.

Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ 5 sẽ diễn ra lúc 20h ngày 19/5/2026 tại Trường quay S1, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội.

Ông Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi - khẳng định, hiện nay có nhiều cuộc thi báo chí nhưng Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” tiếp tục giữ vững được chất lượng và chuyên môn sâu, tính chất bao trùm lớn với quy mô toàn quốc.

Số lượng tác phẩm, các cơ quan báo chí tham gia lớn, với nhiều cây viết chuyên nghiệp, đặc biệt nhiều tác phẩm có hàm lượng lý luận, mang tính bút chiến rất cao. Điều đó khẳng định vị trí, sức hút, uy tín của cuộc thi.

