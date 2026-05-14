Sẽ xử lý nghiêm xe Howo chở đá ‘khủng’, nghênh ngang trên quốc lộ ở Thanh Hóa

TPO - Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết sẽ chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp xe chở đá “khủng”, cồng kềnh, nghênh ngang trên quốc lộ, tỉnh lộ như báo Tiền Phong phản ánh.

Ngày 14/5, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã tiếp nhận thông tin báo chí phản ánh về tình trạng xe Hổ vồ (Howo) chở đá cồng kềnh, chạy trên quốc lộ 217 và đường tỉnh ĐT.518C, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Từ phản ánh, Công an tỉnh sẽ giao Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với thông tin báo chí để xử lý nghiêm các vi phạm”, vị lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay.

Lực lượng CSGT tỉnh Thanh Hóa tuần tra, kiểm soát các xe chở đá trên các tuyến đường.

Liên quan đến vụ việc, thượng tá Tống Thành Văn - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi báo chí phản ánh, đơn vị đã tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát các tuyến đường để phát hiện, xử lý phương tiện vi phạm.

“Qua hình ảnh báo chí ghi nhận, đội đang xác minh các phương tiện vi phạm để có phương án xử lý. Ngoài ra, các tổ CSGT địa bàn tiếp tục tuyên truyền, yêu cầu các cơ sở kinh doanh, chế tác đá ký cam kết không nhập hàng các xe chở hàng có dấu hiệu quá khổ, quá tải”, thượng tá Văn thông tin.

CSGT yêu cầu các cơ sở kinh doanh, chế tác đá cam kết không thu mua đá từ các phương tiện có dấu hiệu quá khổ, quá tải.

Theo Đội trưởng Đội CSGT số 1, từ tháng 12/2025 đến nay, đội đã xử phạt hơn 8.600 vụ vi phạm về giao thông đường bộ, phạt tiền hơn 39 tỷ đồng. Riêng lỗi quá tải, quá kích thước thành thùng là gần 600 trường hợp, hơn 100 trường hợp trong số này liên quan đến xe chở đá cục. Một số trường hợp vi phạm quá tải hơn 700% so với quy định.

Lãnh đạo Đội CSGT số 1 cũng lý giải, do địa bàn rộng, lực lượng mỏng nên việc tuần tra, kiểm soát gặp khó khăn. Cùng với đó, các phương tiện vi phạm thường né tránh, đối phó lực lượng chức năng.

Trước đó, báo Tiền Phong có bài phản ánh: “Khiếp vía xe Howo chở đá 'khủng', nghênh ngang trên quốc lộ ở Thanh Hóa” nói về tình trạng hàng loạt xe Howo "cõng" các tảng đá nguyên khối cỡ lớn, che đậy sơ sài, cồng kềnh, hàng ngày vẫn nối đuôi chạy nghênh ngang trên quốc lộ 217, đường tỉnh ĐT.518C qua các xã Tống Sơn, Biện Thượng, Quý Lâm... (tỉnh Thanh Hóa) khiến nhiều người đi đường sợ hãi.

Loạt xe Howo chở đá "khủng", phủ bạt sơ sài, thậm chí không chằng buộc, nghênh ngang trên quốc lộ ở Thanh Hóa.

Theo người dân địa phương, tình trạng xe chở đá tảng cồng kềnh, không chằng buộc, phủ bạt sơ sài, có dấu hiệu quá khổ, quá tải chạy cả ngày lẫn đêm xảy ra nhiều năm qua.

Do chở nặng, những chiếc xe này gặp khó khăn trong quá trình di chuyển vào các cơ sở sản xuất, chế tác đá trên địa bàn, gây ách tắc và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tuy nhiên, sau khi báo chí phản ánh, lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát song các phương tiện chở đá cồng kềnh, có dấu hiệu vi phạm đã “án binh bất động”.

​