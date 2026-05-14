Bất chấp 'tử thần', hàng trăm phương tiện vượt rào chắn đường sắt

TPO - Bất chấp tín hiệu cảnh báo và cần chắn đã hạ, nhiều người dân vẫn cố tình vượt đường sắt tại Khánh Hòa. Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết sẽ xử phạt nghiêm minh để răn đe.

Thời gian gần đây, mạng xã hội liên tục dậy sóng trước những đoạn clip 'thót tim' ghi lại cảnh người dân bất chấp tử thần, cố tình vượt rào chắn khi tàu hỏa đang lao tới. Trước tình trạng coi thường mạng sống này, lực lượng chức năng đã quyết liệt ra quân, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để răn đe và chặn đứng nguy cơ tai nạn thảm khốc.

Điển hình, dữ liệu hình ảnh ngày 11/4 cho thấy những tình huống thót tim tại các đường ngang Km1291+282 và Km1236+168, khi một xe container và một xe tải hạng nặng vẫn cố tình nhấn ga vượt rào chắn dù đã có tín hiệu tàu đang đến gần. Dù các vụ việc không gây thiệt hại về người, nhưng đây là hành vi cực kỳ nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng tài xế và sự an toàn của các đoàn tàu.

Một phụ nữ vượt rào chắn, bị ngã ra đường tàu.

Đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị đã kết hợp nhuần nhuyễn giữa việc tuần tra kiểm soát trực tiếp và khai thác dữ liệu từ hệ thống camera giám sát. Chỉ tính từ ngày 1/4/2026 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện và lập biên bản xử lý 332 trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn 260 triệu đồng. Các lỗi phổ biến bị ghi nhận là cố tình băng qua đường sắt khi cần chắn đang hạ, không chấp hành hiệu lệnh của nhân viên gác chắn hoặc lờ đi các tín hiệu cảnh báo tự động.

Trước thực trạng nhiều tài xế vẫn giữ thói quen chủ quan, "tranh thủ" từng giây để vượt trước mũi tàu, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết sẽ tiếp tục tăng cường mật độ kiểm soát tại các vị trí đường ngang trọng điểm và cả các lối đi tự mở. Bên cạnh việc xử phạt nghiêm minh để răn đe, công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh nhằm thay đổi nhận thức của người dân.