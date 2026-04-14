[CLIP] Thót tim cảnh xe container, xe tải vượt rào chắn đường sắt

Hồ Nam
TPO - Bất chấp tín hiệu cảnh báo và cần chắn đang hạ xuống, nhiều tài xế xe tải, xe container tại Khánh Hòa vẫn liều lĩnh băng qua đường ray, đối mặt nguy cơ thảm họa đường sắt ngay trước mũi tàu hỏa.

Clip: Phớt lờ biển cảnh báo nguy hiểm, nhiều phương tiện bất chấp vượt rào chắn đường sắt.

Ngày 14/4, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, thông qua hệ thống camera giám sát từ ngày 1-12/4, đơn vị đã phát hiện và lập biên bản xử lý 89 trường hợp vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông đường sắt với tổng số tiền xử phạt khoảng 60 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu bị "mắt thần" ghi lại bao gồm việc không chấp hành tín hiệu đèn đỏ, cố tình vượt khi cần chắn đã hạ và dừng đỗ phương tiện sai quy định trong hành lang an toàn.

Đáng chú ý, dữ liệu hình ảnh ngày 11/4 cho thấy những tình huống thót tim tại các đường ngang Km1291+282 và Km1236+168, khi một xe container và một xe tải hạng nặng vẫn cố tình nhấn ga vượt rào chắn dù đã có tín hiệu tàu đang đến gần. Dù các vụ việc không gây thiệt hại về người, nhưng đây là hành vi cực kỳ nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng tài xế và sự an toàn của các đoàn tàu.

Tài xế xe container bất chấp nguy hiểm vượt rào chắn.

Trước tình trạng này, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường "phạt nguội" qua hệ thống camera và mở rộng phạm vi giám sát tại các điểm giao cắt, lối đi tự mở tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Lực lượng chức năng yêu cầu người tham gia giao thông tuyệt đối không vượt barie khi đã đóng hoặc đang dịch chuyển để tránh những hậu quả khôn lường có thể xảy ra.

#đường sắt #an toàn giao thông #Khánh Hòa #phạt nguội #tín hiệu đèn đỏ #xe tải #xe container

