Điều tra tình trạng mạo danh phóng viên để ký ‘hợp đồng truyền thông’

Tiền Lê

TPO - Tại tỉnh Gia Lai đang xuất hiện tình trạng một số cá nhân tự xưng cộng tác viên các trang thông tin điện tử tổng hợp, mạo danh phóng viên các cơ quan báo chí gây sức ép, đe dọa sẽ đăng tải trên báo chí để đề nghị ký kết các “hợp đồng truyền thông”, quảng cáo nhằm thu lợi bất chính.

Ngày 14/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã ký văn bản gửi các sở, ban, ngành trực thuộc về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí, chấn chỉnh tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu, hoạt động trái pháp luật.

Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai nhận được báo cáo của Công an tỉnh về phản ánh của các cơ quan, doanh nghiệp, địa phương trên địa bàn tỉnh, có tình trạng một số cá nhân tự xưng cộng tác viên các trang thông tin điện tử tổng hợp. Số đối tượng này mạo nhận danh nghĩa phóng viên các cơ quan báo chí liên hệ với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương để yêu cầu cung cấp thông tin về những tồn tại, thiếu sót của cơ quan, doanh nghiệp, địa phương. Từ đó gây sức ép thậm chí là đe dọa sẽ đăng tải trên báo chí để đề nghị ký kết các “hợp đồng truyền thông”, quảng cáo nhằm thu lợi bất chính.

Một đối tượng "tự xưng" là nhà báo để 'bảo kê' hàng loạt bãi đá trái phép ở Gia Lai đã được cơ quan công an xử lý.

UBND tỉnh Gia Lai xác định, đây là những hoạt động thiếu chuẩn mực, có dấu hiệu vi phạm đạo đức nghề nghiệp, trái quy định pháp luật, ảnh hưởng đến hoạt động hợp pháp và gây bức xúc cho cơ quan, doanh nghiệp, địa phương. Việc này làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh của những cơ quan báo chí, người làm báo chân chính.

Nhằm chấn chỉnh và hạn chế triệt để tình trạng nêu trên, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, các xã, phường trên địa bàn tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các quy định về công khai thông tin. Cùng với đó, chủ động, đổi mới phương thức truyền thông và hình thức cung cấp thông tin cho báo chí đảm bảo tính công khai, minh bạch và đáp ứng tốt nhu cầu thông tin của các cơ quan báo chí, nhà báo.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh là cơ quan đầu mối tham mưu và tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn, giữ vai trò định hướng thông tin, kiểm tra giám sát hoạt động báo chí, đồng thời phát huy báo chí như một công cụ quan trọng phục vụ phát triển văn hóa, du lịch và kinh tế - xã hội của tỉnh.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu, lực lượng Công an tỉnh giữ vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự đối với hoạt động báo chí. Qua đó, chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm, đồng thời phối hợp cung cấp thông tin chính thống, góp phần xây dựng môi trường báo chí lành mạnh, đúng định hướng. Công an tỉnh cần điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực báo chí; xử lý các hành vi cản trở, đe dọa, xâm hại nhà báo.

Đặc biệt, Công an tỉnh cần theo dõi, nắm bắt tình hình về một số cá nhân tự xưng cộng tác viên các trang thông tin điện tử tổng hợp, số đối tượng mạo nhận danh nghĩa phóng viên các cơ quan báo chí gây sức ép, đe dọa các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp để yêu cầu ký kết các “hợp đồng truyền thông”, quảng cáo nhằm thu lợi bất chính.

