Doanh nghiệp giặt là bị phạt 1,5 tỷ đồng vì liên quan nước giếng khoan đổi màu tím

TPO - Theo quyết định xử phạt, qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định doanh nghiệp này có 8 lỗi vi phạm. Trong đó, công ty đã không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc lưu giữ chất thải nguy hại quá 1 năm kể từ thời điểm phát sinh mà chưa tìm được cơ sở xử lý phù hợp; pha loãng nước thải sau xử lý trước khi thải ra môi trường nhằm đạt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải.

Liên quan đến vụ nước giếng khoan đổi màu tím bất thường, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa mới đây đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH BOB Hà Nội – chi nhánh 1, địa chỉ ở xã Thạch Quảng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Theo quyết định xử phạt, qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định doanh nghiệp này có 8 lỗi vi phạm. Trong đó, quá trình hoạt động sản xuất, công ty không có biên bản bàn giao chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý cho mỗi lần chuyển giao; không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc lưu giữ chất thải nguy hại quá 1 năm kể từ thời điểm phát sinh mà chưa tìm được cơ sở xử lý phù hợp.

Nước giếng khoan của các hộ dân ở xã Thạch Quảng đổi màu tím bất thường.

Công ty TNHH BOB Hà Nội không báo cáo cơ quan cấp giấy phép môi trường để được xem xét, giải quyết trong trường hợp có thay đổi so với nội dung giấy phép đã được cấp theo quy định; thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ một số nội dung của giấy phép môi trường; xây lắp, lắp đặt thiết bị, đường ống hoặc các đường xả thải khác nhằm xả chất thải chưa qua xử lý ra môi trường

Doanh nghiệp này còn có hành vi pha loãng nước thải sau xử lý trước khi thải ra môi trường nhằm đạt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải; xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần trong trường hợp lưu lượng nước thải 80-100m3/ngày đêm; xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật dưới 1,1 lần.

Ngoài bị xử phạt hành chính, Công ty TNHH BOB Hà Nội còn bị tước quyền sử dụng giấy phép môi trường của cơ sở trong thời hạn 4-5 tháng để khắc phục vi phạm.

Công ty TNHH BOB Hà Nội bị xác định xả thải ra môi trường vượt quy chuẩn.

Công ty vi phạm cũng bị yêu cầu phá dỡ rãnh thu gom nước mặt (nước mưa chảy tràn) thông với hố ga thu gom nước thải từ xưởng giặt là, trước khi nước thải được dẫn vào bể điều hòa của hệ thống xử lý nước thải tập trung

Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa yêu cầu công ty phải cải tạo, xây lại hố ga thu gom nước thải của hệ thống xử lý nước thải tập trung, bảo đảm nước thải từ xưởng giặt là được dẫn qua hố ga về bể điều hòa, không để thẩm thấu hoặc chảy tràn ra rãnh thu gom nước mưa.

Doanh nghiệp này còn phải hoàn trả mặt bằng khu đất đã đào thành ao chứa nước thải chưa qua xử lý trước khi bơm lên trạm xử lý nước thải tập trung, phá dỡ toàn bộ công trình, đường ống dẫn nước giếng khoan dùng để pha loãng nước thải tại bể khử trùng của hệ thống xử lý nước thải tập trung trước khi xả ra môi trường.

Từ các hành vi trên, ngành chức năng đã tổng hợp mức phạt hơn 1,5 tỷ đồng.

Trước đó, như báo Tiền Phong đã phản ánh, nhiều hộ dân ở thôn Quảng Trung (xã Thạch Quảng) phát hiện nước giếng khoan và con suối chảy qua địa bàn đổi sang màu tím bất thường, có mùi hôi tanh.

Công an điều tra vụ việc.

Tình trạng này kéo dài khiến nhiều gia đình bất an, không dám sử dụng nước giếng khoan và phải mua nước đóng bình để sinh hoạt.

UBND xã Thạch Quảng sau đó phối hợp với đơn vị liên quan lấy mẫu nước, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Qua kiểm tra, xác định nguyên nhân do một dòng nước thải từ Công ty TNHH BOB Hà Nội ra dòng suối.

Lực lượng của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa vào cuộc xác minh, làm rõ.