Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên kiểm tra dự án sân bay Long Thành

Văn Quân

TPO - Đoàn công tác của Trung ương do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ dự án sân bay Long Thành và các tuyến giao thông kết nối sân bay như cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành; TPHCM - Long Thành - Dầu Giây...

.

Ngày 14/5, Đoàn công tác của Trung ương do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) và tiến độ triển khai các tuyến giao thông kết nối sân bay như: Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, đường Vành đai 4 TPHCM...

Tham gia đoàn công tác có đại diện các Bộ, ngành, lãnh đạo TPHCM, TP Đồng Nai.

anh-man-hinh-2026-05-14-luc-124429.png
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên (bìa phải) cùng Đoàn công tác kiểm tra dự án sân bay Long Thành

Tại buổi làm việc, đại diện Bộ Xây dựng đã báo cáo Đoàn công tác về tiến độ thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Đến nay, dự án này đã hoàn thành, đưa vào khai thác tuyến chính các dự án thành phần 2, 3. Riêng dự án thành phần 1 cũng dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác tuyến chính ngay trong tháng 5/2026.

Đối với tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, những hạng mục cuối đang được đẩy nhanh tiến độ thi công và dự kiến sẽ hoàn thành xây dựng, đưa vào khai thác đồng bộ trong tháng 9/2026.

Tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, đang được thi công mở rộng quy mô từ 4 làn xe lên 8-10 làn xe. Dự án này dự kiến sẽ cơ bản hoàn thành vào cuối năm 2026. Riêng hạng mục cầu Long Thành sẽ hoàn thành trong quý II/2027.

anh-man-hinh-2026-05-14-luc-124419.png
Đoàn công tác kiểm tra nhà ga hành khách sân bay Long Thành

Theo quy hoạch, các tuyến đường bộ chính thực hiện nhiệm vụ kết nối giao thông giữa Sân bay Long Thành với TPHCM gồm các tuyến cao tốc: TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành; tuyến Vành đai 3 - TPHCM và các tuyến đường 25B, 25C.

Đến ngày 31/12/2026, hệ thống giao thông đường bộ kết nối sân bay Long Thành với TPHCM sẽ là một hệ thống liên hoàn và liên thông.

Tại buổi làm việc, Ban Quản lý Dự án Sân bay Long Thành báo cáo với Đoàn công tác về tiến độ thi công các hạng mục và quyết tâm đưa sân bay vào khai thác thương mại vào cuối năm 2026.

1000008493.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tặng quà động viên các nhà thầu dự án Sân bay Long Thành

Sau khi nghe đại diện các đơn vị báo cáo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên yêu cầu việc thi công dự án Sân bay Long Thành và các dự án hạ tầng giao thông kết nối sân bay phải đảm bảo chất lượng, an toàn và hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Văn Quân
#Quốc hội #Đồng Nai #dự án trọng điểm #sân bay Long Thành #giao thông

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe