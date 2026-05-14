Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên kiểm tra dự án sân bay Long Thành

Ngày 14/5, Đoàn công tác của Trung ương do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) và tiến độ triển khai các tuyến giao thông kết nối sân bay như: Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, đường Vành đai 4 TPHCM...

Tham gia đoàn công tác có đại diện các Bộ, ngành, lãnh đạo TPHCM, TP Đồng Nai.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên (bìa phải) cùng Đoàn công tác kiểm tra dự án sân bay Long Thành

Tại buổi làm việc, đại diện Bộ Xây dựng đã báo cáo Đoàn công tác về tiến độ thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Đến nay, dự án này đã hoàn thành, đưa vào khai thác tuyến chính các dự án thành phần 2, 3. Riêng dự án thành phần 1 cũng dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác tuyến chính ngay trong tháng 5/2026.

Đối với tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, những hạng mục cuối đang được đẩy nhanh tiến độ thi công và dự kiến sẽ hoàn thành xây dựng, đưa vào khai thác đồng bộ trong tháng 9/2026.

Tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, đang được thi công mở rộng quy mô từ 4 làn xe lên 8-10 làn xe. Dự án này dự kiến sẽ cơ bản hoàn thành vào cuối năm 2026. Riêng hạng mục cầu Long Thành sẽ hoàn thành trong quý II/2027.

Đoàn công tác kiểm tra nhà ga hành khách sân bay Long Thành

Theo quy hoạch, các tuyến đường bộ chính thực hiện nhiệm vụ kết nối giao thông giữa Sân bay Long Thành với TPHCM gồm các tuyến cao tốc: TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành; tuyến Vành đai 3 - TPHCM và các tuyến đường 25B, 25C.

Đến ngày 31/12/2026, hệ thống giao thông đường bộ kết nối sân bay Long Thành với TPHCM sẽ là một hệ thống liên hoàn và liên thông.

Tại buổi làm việc, Ban Quản lý Dự án Sân bay Long Thành báo cáo với Đoàn công tác về tiến độ thi công các hạng mục và quyết tâm đưa sân bay vào khai thác thương mại vào cuối năm 2026.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tặng quà động viên các nhà thầu dự án Sân bay Long Thành

Sau khi nghe đại diện các đơn vị báo cáo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên yêu cầu việc thi công dự án Sân bay Long Thành và các dự án hạ tầng giao thông kết nối sân bay phải đảm bảo chất lượng, an toàn và hoàn thành đúng tiến độ đề ra.