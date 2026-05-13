Sẽ chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt với metro kết nối sân bay Long Thành?

TPO - UBND TP. Đồng Nai đang lên phương án tổ chức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt đối với Dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính thành phố và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Hồ Văn Hà vừa chỉ đạo nhiều nội dung liên quan đến Dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính thành phố và Cảng hàng không quốc tế Long Thành (gọi tắt Dự án).

Dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành được áp dụng lựa chọn đầu tư trong trường hợp đặc biệt.

Theo chỉ đạo, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố được giao tổ chức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt đối với dự án này.

Lãnh đạo TP. Đồng Nai yêu cầu áp dụng điều kiện giảm giá tối thiểu 5% giá trị hợp đồng BT theo Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 28/4/2026 và Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐND ngày 10/4/2026 của HĐND thành phố.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng được giao chủ trì hoàn thiện phương án hướng tuyến, vị trí và quy hoạch các khu TOD để báo cáo UBND thành phố trình HĐND thành phố xem xét thông qua. Đây sẽ là cơ sở để phê duyệt hướng tuyến, quy hoạch TOD và triển khai dự án.

Sở Xây dựng đồng thời phối hợp với Sở Tài chính theo dõi tiến độ thực hiện dự án, kịp thời báo cáo UBND thành phố các khó khăn, vướng mắc phát sinh để chỉ đạo xử lý. Định kỳ trước ngày 20 hằng tháng, các đơn vị phải báo cáo tiến độ thực hiện dự án.

Dự án khi vào khai thác sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ sân bay Long Thành đến trung tâm TPHCM còn khoảng hơn 30 phút.

UBND TP. Đồng Nai cũng giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Xây dựng giám sát tiến độ triển khai. Trường hợp các đơn vị thực hiện chậm, phải kịp thời tham mưu UBND thành phố chỉ đạo xử lý nhằm bảo đảm tiến độ chung.

Trước đó vào ngày 12/5, lãnh đạo TP. Đồng Nai và TPHCM cùng các sở, ban ngành đã làm việc về phương án hướng tuyến của hai tuyến metro kết nối với sân bay Long Thành.

Theo thống nhất của các bên, tuyến metro kéo dài từ Bến Thành - Suối Tiên đến trung tâm hành chính TP. Đồng Nai và sân bay Long Thành do TP. Đồng Nai đầu tư sẽ đi bên trái tuyến T1 (theo hướng từ quốc lộ 51 vào sân bay Long Thành), kết nối vào khu vực nhà ga trong sân bay. Trong khi đó, tuyến metro Thủ Thiêm - Long Thành sẽ đi bên phải tuyến T1 và kết nối vào khu vực nhà ga bên trong sân bay Long Thành.

Dự án dự kiến đi qua địa bàn các phường/xã như Biên Hòa, Trấn Biên, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước, An Phước, Nhơn Trạch và Long Thành.