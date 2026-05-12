Làng chài Mũi Né: 'Tọa độ check-in' không thể rời mắt

Mới đây, tỉnh Lâm Đồng đã công bố Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Mũi Né với quy mô 14.760ha, định hướng phát triển theo mô hình "một hành lang ven biển - ba trung tâm - đa hướng tiếp cận biển", hướng tới xây dựng Mũi Né thành trung tâm du lịch biển tầm quốc tế, có bản sắc và phát triển bền vững. Mục tiêu đến năm 2030 đón 14 triệu lượt khách, năm 2040 đón 25 triệu lượt và năm 2050 hướng tới 35 triệu lượt khách.