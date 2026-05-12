Hàng không - Du lịch

Làng chài Mũi Né: 'Tọa độ check-in' không thể rời mắt

Thái Lâm

TPO - Khi mặt trời vừa nhô lên khỏi mặt biển, làng chài Mũi Né (Lâm Đồng) đã rộn ràng tiếng cười nói. Ghe thuyền cập bờ, thương lái đứng chờ sẵn trên cát, còn ngư dân tất bật gỡ lưới, phân loại hải sản.

Mũi Né (phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng) không chỉ nổi tiếng với những bãi biển dài và các khu nghỉ dưỡng ven biển, mà còn níu chân du khách﻿ bởi một góc rất khác: Làng chài truyền thống bình dị, nơi nhịp sống mưu sinh bắt đầu từ khi trời còn lờ mờ sáng.
Cách trung tâm Phan Thiết khoảng 23km, làng chài Mũi Né trải dài dọc bờ biển với hàng trăm ghe thuyền và thúng chai neo đậu sau mỗi chuyến ra khơi.
Người dân nơi đây sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt hải sản, làm nước mắm và chế biến các sản phẩm khô như cá, mực - nghề biển đã gắn bó qua nhiều thế hệ.
Khoảng từ 4h30 sáng, không khí làng chài bắt đầu rộn ràng. Trên bãi cát, thương lái đã có mặt từ sớm, nhanh chóng thu mua cá, ghẹ, sò, ốc ngay khi thuyền vừa neo lại.
Mẻ cá Mó được phân loại ngay tại chỗ, tiếng gọi nhau í ới hòa cùng tiếng sóng tạo nên bức tranh lao động sống động của làng biển Nam Trung bộ.
Những mẻ cá cơm tươi rói được đổ đầy sọt đặt ngay ngắn trên bãi cát, chờ thương lái thu mua.
Nhiều ngư dân tranh thủ vá lưới, chuẩn bị cho chuyến ra khơi tiếp theo.
Những năm gần đây, làng chài Mũi Né trở thành 'tọa độ check-in' của nhiều du khách bởi khung cảnh bình yên với những chiếc thúng chai nhiều màu sắc, lưới cá phơi dọc bãi biển và ánh bình minh phủ vàng mặt nước.
Đầu tháng 4 vừa qua, Mũi Né cũng được Booking.com vinh danh là điểm đến xu hướng hàng đầu thế giới năm 2026.

Mới đây, tỉnh Lâm Đồng đã công bố Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Mũi Né với quy mô 14.760ha, định hướng phát triển theo mô hình "một hành lang ven biển - ba trung tâm - đa hướng tiếp cận biển", hướng tới xây dựng Mũi Né thành trung tâm du lịch biển tầm quốc tế, có bản sắc và phát triển bền vững. Mục tiêu đến năm 2030 đón 14 triệu lượt khách, năm 2040 đón 25 triệu lượt và năm 2050 hướng tới 35 triệu lượt khách.

#làng chài Mũi Né #đón ánh bình minh #nhịn sống #đánh bắt hải sản #du lịch #Lâm Đồng

