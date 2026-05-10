Đi cầu khỉ, đua xuồng ba lá ở Vườn Quốc gia U Minh Hạ

TPO - Những thử thách đậm chất miền Tây như đi cầu khỉ, đua xuồng ba lá hay đi bộ xuyên rừng đã mang đến trải nghiệm vừa hồi hộp, vừa thú vị, góp phần quảng bá vẻ đẹp văn hóa, du lịch đặc trưng của đất rừng U Minh.
Ngay sau lễ khai mạc, không khí tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ trở nên sôi động với chuỗi hoạt động trải nghiệm đa dạng. Tâm điểm thu hút đông đảo người tham gia là nội dung đi bộ và chạy xuyên rừng, mang lại trải nghiệm chân thực về cảnh quan đặc sắc của vùng rừng tràm.
Bà Nguyễn Thị Hồng Điệp - người dân đến từ phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau - không giấu được niềm vui khi trực tiếp tham gia phần đua bơi xuồng. Bà chia sẻ, sau hơn 20 năm mới có dịp bơi xuồng, điều đó càng đặc biệt hơn trong không gian rừng U Minh và không khí hội đầy sôi động.