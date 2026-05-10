Hàng không - Du lịch

Đi cầu khỉ, đua xuồng ba lá ở Vườn Quốc gia U Minh Hạ

Tân Lộc

TPO - Những thử thách đậm chất miền Tây như đi cầu khỉ, đua xuồng ba lá hay đi bộ xuyên rừng đã mang đến trải nghiệm vừa hồi hộp, vừa thú vị, góp phần quảng bá vẻ đẹp văn hóa, du lịch đặc trưng của đất rừng U Minh.

Clip: Người dân và du khách trải nghiệm thử thách đi cầu khỉ, đua xuồng ba lá.
Khi nhắc đến U Minh (Cà Mau), nhiều người sẽ nghĩ đến những dòng sông đậm phù sa, cánh rừng tràm bạt ngàn cùng vô số sản vật của tự nhiên, như mật ong, cá đồng… Ngày 10/5, Vườn Quốc gia U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khai mạc sự kiện “Hương rừng U Minh” năm 2026. Ông Trần Công Hoằng - Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Hạ - chia sẻ: “Sự kiện Hương Rừng U Minh không chỉ là cơ hội để giới thiệu tiềm năng du lịch, quảng bá sản vật địa phương mà còn là cơ hội để kết nối giao thương và thúc đẩy phát triển kinh tế, góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống và lan tỏa hình ảnh quê hương Cà Mau đến bạn bè trong và ngoài nước”.
Sự kiện thu hút hơn 1.500 vận động viên, người dân và du khách tham dự.
Ngay sau lễ khai mạc, không khí tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ trở nên sôi động với chuỗi hoạt động trải nghiệm đa dạng. Tâm điểm thu hút đông đảo người tham gia là nội dung đi bộ và chạy xuyên rừng, mang lại trải nghiệm chân thực về cảnh quan đặc sắc của vùng rừng tràm.
Hơn 200 vận động viên là người dân địa phương và du khách đã di chuyển vào khu vực bên trong của Vườn Quốc gia U Minh Hạ để tham dự thử thách trải nghiệm đi cầu khỉ.
Vận động viên chỉ cần vượt qua cây cầu khỉ mà không bị rơi xuống sông và lấy được lá cờ Tổ quốc sẽ nhận được phần thưởng 500.000 đồng.
Du khách Nguyễn Văn Toàn (ngụ TPHCM) cho biết, sự kiện đã tạo cho người dân và khách tham quan có được những trải nghiệm thú vị. “Cầu khỉ được làm bằng tre nên các vận động viên rất khó vượt qua thử thách. Dù không đoạt được giải thưởng nhưng đây sẽ là kỷ niệm tuyệt vời trong chuyến du lịch tại Cà Mau của tôi và gia đình”, anh Toàn cười nói.
Một vận động viên vượt thử thách đi cầu khỉ thành công.
Bà Nguyễn Thị Hồng Điệp - người dân đến từ phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau - không giấu được niềm vui khi trực tiếp tham gia phần đua bơi xuồng. Bà chia sẻ, sau hơn 20 năm mới có dịp bơi xuồng, điều đó càng đặc biệt hơn trong không gian rừng U Minh và không khí hội đầy sôi động.

#U Minh Hạ #du lịch #rừng tràm #cầu khỉ #xuồng ba lá #Cà Mau

