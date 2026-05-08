Hà Nội - Hạ Long chỉ còn 23 phút di chuyển

Khi quỹ đất nội đô ngày càng khan hiếm và mặt bằng giá đã neo cao, giới đầu tư Hà Nội đang đổ dồn sự chú ý về Vịnh Thiên Đường - “đại sứ” của Vinhomes Global Gate Hạ Long. Là tọa độ vàng sầm uất nhất siêu đô thị, Vịnh Thiên Đường hội tụ đủ 3 yếu tố: hạ tầng kết nối - tiện ích vượt trội - dòng khách khổng lồ để tạo lập một "cỗ máy in tiền" không nghỉ cho những nhà đầu tư nhạy bén.

“Hạ tầng thế kỷ” dẫn dòng người về siêu đô thị biển

Kinh nghiệm quy hoạch và kiến tạo tại nhiều quốc gia cho thấy, ở đâu đường sắt cao tốc đi qua, ở đó diện mạo đô thị được thay đổi toàn diện. Tại Hàn Quốc, những depot của hệ thống đường sắt cao tốc không chỉ là nơi dừng đỗ tàu mà trở thành những "siêu đô thị" sầm uất.

Theo thống kê của Tổ chức Du lịch Hàn Quốc, tuyến đường sắt cao tốc nối thành phố Seoul với Busan đi vào vận hành năm 2004, rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn 2 giờ, là một bước ngoặt về giao thương. Con số hơn 150.000 lượt hành khách đi lại mỗi ngày giữa hai “điểm huyết mạch” này là minh chứng cho điều đó.

Trong giai đoạn 2004-2014, tổng đầu tư vào bất động sản, dịch vụ du lịch và bán lẻ tại khu vực quanh ga tăng khoảng 50% tại xứ sở Kim Chi.

Đường sắt cao tốc đã giúp Nhật Bản biến những vùng đất ngoại ô tĩnh lặng thành những tâm điểm kinh tế sầm uất.

Tương tự, hệ thống tàu cao tốc Shinkansen cũng là trục xương sống giúp Nhật Bản “hóa rồng”. Shinkansen biến Tokyo - Nagoya - Osaka thành một thực thể kinh tế thống nhất, nơi mỗi thành phố đóng một vai trò chuyên biệt nhưng bổ trợ lẫn nhau, tạo nên vùng đô thị năng động.

Điểm cuối của tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh đặt tại Vinhomes Global Gate Hạ Long.

Thực tế tại Việt Nam, tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh khi hoạt động từ năm 2028 sẽ là “hạ tầng thế kỷ” kích hoạt toàn diện tiềm năng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

“Nó không chỉ kết nối các địa danh, mà còn kết nối các cơ hội, biến Hải Phòng - Bắc Ninh - Quảng Ninh thành một thực thể kinh tế thống nhất, mạnh mẽ trong khu vực phía Đông và Đông Bắc của Vùng Thủ đô Hà Nội”, PGS.TS. Lưu Đức Hải, Viện trưởng Viện Nghiên cứu đô thị và Phát triển hạ tầng - Tổng hội Xây dựng Việt Nam, phân tích.

Việc sở hữu “tọa độ vàng" ngay sát depot - ga cuối Hạ Long của đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, rút ngắn thời gian di chuyển tới Thủ đô chỉ còn 23 phút, biến Vịnh Thiên Đường (Vinhomes Global Gate Hạ Long) thành “phễu” đón khách khổng lồ. Chỉ cần bước xuống tàu, hàng ngàn du khách sẽ được thỏa mãn với một không gian mua sắm và giải trí sầm uất.

Vịnh Thiên Đường - “đại sứ đón dòng tiền” của Vinhomes Global Gate Hạ Long

Được ví như “đại sứ đón dòng tiền” của Vinhomes Global Gate Hạ Long, Vịnh Thiên Đường - với đầy đủ các dòng sản phẩm dinh thự, song lập, đơn lập, liền kề, thương mại dịch vụ - đang nắm giữ vị trí cửa ngõ kết nối toàn bộ hệ sinh thái tiện ích, du lịch và thương mại của siêu đô thị. Không còn phụ thuộc vào tính mùa vụ của du lịch truyền thống, nơi đây sở hữu khả năng đón dòng khách quanh năm, từ cư dân Hà Nội, các tỉnh phía Bắc cho tới khách quốc tế.

Tổ hợp giải trí, mua sắm, ẩm thực đa trải nghiệm Vincom Mega Mall.

Vịnh Thiên Đường như mở ra một thế giới khác khi du khách được “giải phóng” hoàn toàn khỏi những áp lực thường nhật của đô thị: không khói bụi, không tiếng còi xe, thay vào đó là một không gian sống chuẩn “resort within home”, nơi thiên nhiên, kiến trúc và con người hòa quyện trong từng trải nghiệm sống.

Đó còn là một “vũ trụ giải trí không ngủ” vận hành suốt ngày đêm: từ không gian ẩm thực sôi động tại C-District, những lễ hội náo nhiệt ở Làng bia cho tới nhịp mua sắm sầm uất tại Vincom Mega Mall. Mọi nhu cầu tận hưởng, thư giãn và kết nối đều được đáp ứng chỉ trong vài bước chân.

Không dừng lại ở đó, cụm 3 sân golf đẳng cấp giữa thiên nhiên di sản được xem là điểm hẹn hút dòng khách thượng lưu. Đây là nhóm khách sẵn sàng chi tiêu cao, góp phần bảo chứng cho giá trị khai thác dịch vụ cũng như tiềm năng kinh doanh bền vững.

Bên cạnh Công viên tri thức toàn cầu rộng hơn 660 ha, Vịnh Thiên Đường còn sở hữu bể bơi nổi Infinity rộng 4.000 - 5.000m2 với 100% nước biển tự nhiên được lọc trong xanh mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng đúng nghĩa bên vịnh biển kỳ quan.

Vịnh Thiên Đường được xem như “đại sứ” của Vinhomes Global Gate Hạ Long, nơi cửa ngõ dẫn dòng tiền đổ về siêu đô thị.

Trong khi đó, sự hiện diện của hơn 30 tòa cao tầng đẳng cấp với quy mô gần gấp rưỡi Vinhomes Times City (Hà Nội), sẽ nhanh chóng hình thành một cộng đồng cư dân đông đúc ngay từ giai đoạn đầu. Cùng hệ thống shophouse chân đế đa dạng tiện ích và dịch vụ, khu vực này được kỳ vọng sớm trở thành tâm điểm giao thương sầm uất - nơi dòng người và dòng tiền vận động không ngừng suốt 365 ngày trong năm.

Để đồng hành cùng nhà đầu tư, Vinhomes Global Gate Hạ Long đang thiết lập một “cuộc chơi mới” chưa từng có trong tiền lệ. Đó là chính sách cố định lãi suất 0-6%/năm trong suốt nửa thập kỷ. Cùng với đó, chính sách giãn xây tiếp tục là một chiến lược giúp giảm gánh nặng vốn cho nhà đầu tư ở chặng xuất phát.

Theo giới chuyên gia bất động sản, những dự án nằm tại điểm giao thoa giữa hạ tầng giao thông chiến lược, hệ tiện ích quy mô và cộng đồng cư dân đông đúc luôn nắm lợi thế vượt trội về khả năng khai thác thương mại và đầu tư. Mang trong mình đầy đủ những yếu tố đó, Vịnh Thiên Đường đang dần khẳng định vai trò là “đại sứ” của Vinhomes Global Gate Hạ Long - nơi hội tụ dòng người, dòng tiền và nhịp sống sôi động bậc nhất tại siêu đô thị bên vịnh di sản.