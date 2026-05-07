TPHCM muốn kéo dài hoạt động du lịch sau 0 giờ

Vân Sơn

TPO - Ngành du lịch TPHCM cho rằng kinh tế đêm đang trở thành động lực quan trọng giúp tăng chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú của du khách song thành phố vẫn thiếu các không gian và dịch vụ hỗ trợ để hoạt động sau 0 giờ.

Thông tin tại họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội chiều 7/5, bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Trưởng phòng Quy hoạch phát triển Tài nguyên Du lịch, Sở Du lịch TPHCM cho biết các sản phẩm du lịch đêm hiện đóng vai trò ngày càng quan trọng đối với tăng trưởng của ngành du lịch thành phố.

Theo bà Thảo, kinh tế đêm không chỉ giúp gia tăng chi tiêu của du khách mà còn góp phần kéo dài thời gian lưu trú, cả với khách quốc tế lẫn khách nội địa khi đến TPHCM.

“Đây là một trong những dòng sản phẩm quan trọng đối với du lịch thành phố trong thời gian vừa qua và cả thời gian sắp tới, đặc biệt khi TPHCM có thêm nhiều không gian mới”, bà Nguyễn Thị Thanh Thảo nhận định.

Hiện nay, các sản phẩm du lịch đêm trên địa bàn TPHCM được chia thành ba nhóm chính. Nhóm đầu tiên là các sản phẩm trải nghiệm đời sống đô thị về đêm như tham quan thành phố bằng xe buýt hai tầng, xe điện, xe jeep kết hợp khám phá các tuyến phố ẩm thực, chợ đêm và không gian văn hóa.

Ngành Du lịch TPHCM đánh giá du lịch đô thị về đêm có rất nhiều tiềm năng

Theo Sở Du lịch TPHCM, các chương trình khám phá thành phố về đêm kết hợp trải nghiệm ẩm thực đang được du khách trong và ngoài nước ưa chuộng. Nhiều tour cho phép khách vừa tham quan các tuyến phố trung tâm vừa trải nghiệm văn hóa ẩm thực đặc trưng của thành phố.

Nhóm sản phẩm thứ hai là các chương trình biểu diễn văn hóa, nghệ thuật phục vụ khách vào ban đêm. Bà Thảo cho biết hiện nhiều show diễn kết hợp nghệ thuật truyền thống với ẩm thực Việt Nam đang hoạt động hiệu quả và thu hút lượng lớn du khách.

Trong đó, các chương trình như À Ố Show, Việt Nam Àh hay các suất biểu diễn xiếc nghệ thuật tại khu vực trung tâm thành phố đang nhận được phản hồi tích cực từ khách quốc tế lẫn khách nội địa.

Ngoài ra, du lịch đường sông về đêm cũng là một trong những sản phẩm đang phát triển nhanh tại TPHCM. Các tàu nhà hàng, tour ngắm cảnh thành phố trên sông kết hợp ẩm thực hiện được nhiều doanh nghiệp mở rộng khai thác.

“Các doanh nghiệp du lịch đường sông hiện đang mong muốn thành phố quy hoạch thêm bến bãi để có thể đóng mới và đưa thêm tàu vào khai thác phục vụ du khách”, bà Nguyễn Thị Thanh Thảo thông tin.

Dù vậy, theo đại diện Sở Du lịch TPHCM, các sản phẩm du lịch đêm hiện nay vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và kỳ vọng của ngành du lịch thành phố.

Một trong những khó khăn là phần lớn khu vực phát triển du lịch đêm hiện nằm xen kẽ khu dân cư. Điều này khiến việc tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí kéo dài sau 23 giờ dễ ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân.

“Thành phố cần quy hoạch các khu vực phù hợp để phát triển các hoạt động giải trí ban đêm, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến đời sống cư dân”, bà Thảo nhìn nhận.

Theo đại diện Sở Du lịch TPHCM, để phát triển các hoạt động sau nửa đêm, thành phố cũng cần thêm nhiều dịch vụ hỗ trợ đi kèm như giao thông công cộng, vận chuyển và các tiện ích hoạt động xuyên đêm.

Bà Thảo cho biết thực tế hiện nay nhiều khách quốc tế có nhu cầu vui chơi, trải nghiệm sau 0 giờ nhằm tận dụng tối đa thời gian du lịch. Tuy nhiên, hệ thống giao thông công cộng hiện vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu này.

“Muốn phát triển kinh tế đêm thì phải có hệ sinh thái dịch vụ hỗ trợ đồng bộ. Nhưng các dịch vụ này cũng cần lượng khách đủ lớn để có thể vận hành hiệu quả”, bà Thảo chia sẻ.

Đại diện Sở Du lịch TPHCM cho biết, thành phố đang tiếp tục kêu gọi đầu tư các dự án vui chơi, giải trí quy mô lớn nhằm tạo thêm sản phẩm mới cho kinh tế đêm.

Theo đó, trong danh mục ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược, TPHCM đang hướng đến phát triển các tổ hợp vui chơi, giải trí phức hợp quy mô lớn, kết hợp hoạt động ban đêm để tăng sức hút du lịch và nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố.

