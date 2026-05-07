Thanh Hóa: Động thái của chính quyền về 'cảnh tượng kinh hoàng' ở biển Hải Tiến

TPO - Chính quyền xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa đã huy động máy đào, xe kéo, dọn dẹp lượng rác là cành, thân cây gỗ, tre, luồng xuất hiện dọc bãi biển Hải Tiến như "bãi chông", để đảm bảo an toàn cho du khách đến tắm.

Ngày 7/5, chính quyền xã Hoằng Tiến cho biết, địa phương đang phối hợp với công ty môi trường huy động nhân lực, máy móc dọn dẹp rác là cành, gốc cây trên bãi biển Hải Tiến sau khi báo chí phản ánh.

Chính quyền xã Hoằng Tiến huy động lực lượng ra dọn rác ở bãi biển Hải Tiến.

Theo ghi nhận, lực lượng chức năng đã đưa máy múc tới đào những gốc, cành cây vùi sâu trong cát trông như "bãi chông". Số rác thải này được thu dọn, đưa đến địa điểm xử lý. Cùng với đó, các lực lượng sẽ dọn dẹp, vệ sinh lại bãi cát nhằm đảm bảo an toàn và phục vụ du khách.

Máy múc, xe cơ giới đào, vận chuyển cành, gốc cây vùi dưới cát.

Như báo Tiền Phong phản ánh, dọc bãi biển Hải Tiến xuất hiện nhiều rác là các thân, rễ cây gỗ, tre, luồng... Tại một số vị trí từ khu vực cống Phúc Ngư về khu nghỉ dưỡng Flamingo Hải Tiến, có nhiều cành sắc nhọn nhô cao hơn bãi cát trông như "bãi chông".

Người dân địa phương cho biết những cành, gốc cây này đã xuất hiện từ sau các cơn bão xảy ra cuối năm 2025. Mặc dù một lượng lớn rác đã được lực lượng chức năng dọn dẹp, thế nhưng số cây, cành cây này có thể đã chìm dưới cát, nay mới trồi lên. Họ lo ngại mất an toàn cho du khách, nhất là khi thủy triều lên hoặc buổi tối.

Rác ngổn ngang, như "bãi chông" ở biển Hải Tiến trước khi được dọn.

Theo lãnh đạo UBND xã Hoằng Tiến, trước mùa du lịch, xã đã dọn dẹp bãi biển để phục vụ du khách. Tuy nhiên, một số cành, gốc cây vùi sâu dưới cát không thể dọn dẹp bằng phương pháp thủ công.

Hải Tiến đang vào mùa du lịch biển. Năm nay, du lịch Hải Tiến đặt mục tiêu đón khoảng 2,3 triệu lượt khách, đạt doanh thu 4.700 tỷ đồng, qua đó khẳng định vị thế thứ hai tại Thanh Hóa, chỉ sau du lịch Sầm Sơn.