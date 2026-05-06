Nâng tầm trải nghiệm Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2026 cùng Marriott Bonvoy Moments

Tiếp nối năm thứ hai đồng hành cùng Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng, Marriott Bonvoy mang đến cho hội viên các gói trải nghiệm độc quyền kết hợp thưởng lãm pháo hoa từ hàng ghế đầu cùng lựa chọn lưu trú tại năm khách sạn và khu nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng từ ngày 30 tháng 5 đến 11 tháng 7 năm 2026.

Chào đón sự trở lại của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026, Marriott Bonvoy – chương trình khách hàng thân thiết được vinh danh toàn cầu với hệ sinh thái hơn 30 thương hiệu khách sạn của Marriott International – giới thiệu chuỗi trải nghiệm độc quyền Marriott Bonvoy Moments. Là một trong những lễ hội pháo hoa quy mô hàng đầu thế giới, DIFF 2026 sẽ diễn ra vào mỗi tối thứ Bảy từ ngày 30/5 đến 11/7 bên sông Hàn, quy tụ 9 đội thi quốc tế cùng chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực xuyên suốt mùa lễ hội.

Hoà chung không khí lễ hội sôi động, Marriott Bonvoy tiếp tục đồng hành trong năm thứ hai liên tiếp cùng DIFF với các gói trải nghiệm đặc quyền Marriott Bonvoy Moments tại năm khách sạn và khu nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng, diễn ra xuyên suốt cả sáu đêm lễ hội. Các gói trải nghiệm này bao gồm một đêm lưu trú dành cho hai khách kèm bữa sáng, hai vé khu vực Zone A với tầm nhìn lý tưởng để thưởng thức pháo hoa, dịch vụ đưa đón giữa khách sạn và khu vực trình diễn, cùng các đặc quyền trải nghiệm khác tại khách sạn.

Ngày 30 tháng 5, đêm khai mạc DIFF được kết hợp với kỳ nghỉ tại villa ven biển Danang Marriott Resort & Spa, Non Nuoc Beach Villas, bao gồm một đêm lưu trú dành cho hai khách tại biệt thự hai phòng ngủ, một phần đồ ăn nhẹ kèm nước uống để thưởng thức trong đêm pháo hoa.

Sheraton Grand Danang Resort & Spa sẽ tiếp tục mang đến cho hội viên vào ngày 6 tháng 6 với một đêm nghỉ dưỡng tại hạng phòng Deluxe Pool View, kèm dịch vụ đưa đón khứ hồi đến khu vực trình diễn pháo hoa và lớp học pha cà phê Việt Nam. Tọa lạc bên bãi biển Non Nước, khu nghỉ dưỡng mang đến không gian thư giãn bên biển cùng hồ bơi vô cực dài nhất Đà Nẵng, tạo nên một điểm dừng chân đáng nhớ trong hành trình thưởng thức lễ hội DIFF.

Vào ngày 13 tháng 6, Danang Marriott Resort & Spa chào đón hội viên với một đêm lưu trú tại hạng phòng Premier Ocean Suite, mang đến lựa chọn nghỉ dưỡng hướng biển riêng tư và thư thái hơn trong mùa lễ hội. Trải nghiệm được bổ sung bằng lớp học pha cà phê Việt Nam, như một điểm chạm văn hóa bản địa trong hành trình khám phá Đà Nẵng.

Tiếp nối hành trình, hội viên sẽ nghỉ dưỡng tại Courtyard by Marriott Danang Han River vào ngày 20 tháng 6 – một điểm lưu trú hiện đại giữa trung tâm thành phố. Trong quá trình lưu trú, hội viên có thể lựa chọn tham gia lớp học pha cà phê Việt Nam, lớp học làm gỏi cuốn Việt Nam hoặc workshop pha chế, mang đến những trải nghiệm đầy sinh động.

Sheraton Grand Danang Resort & Spa sẽ tiếp tục chào đón hội viên vào ngày 27 tháng 6 với một đêm nghỉ dưỡng tại hạng phòng Deluxe Pool View cùng trải nghiệm lớp học pha cà phê Việt Nam. Vào đêm chung kết ngày 11 tháng 7, Four Points by Sheraton Danang mang đến cho hội viên một đêm lưu trú tại hạng phòng Panoramic Ocean View Room, lớp học pha cà phê Việt Nam, cùng hai vé Zone A để thưởng thức màn tranh tài tâm điểm của mùa lễ hội trên bầu trời Đà Nẵng.

Trong mỗi cuối tuần diễn ra DIFF 2026, chỉ có duy nhất hai gói trải nghiệm được mở đấu giá, với mỗi gói dành cho hai khách. Mức đấu giá khởi điểm lần lượt là từ 25.000 điểm tại Courtyard by Marriott Danang Han River và Four Points by Sheraton Danang; 50.000 điểm tại Sheraton Grand Danang Resort & Spa và Danang Marriott Resort & Spa; và 100.000 điểm tại Danang Marriott Resort & Spa, Non Nuoc Beach Villas.

Hơn cả một kỳ nghỉ, Marriott Bonvoy mang đến cho hội viên hệ sinh thái trải nghiệm với hơn 30 thương hiệu và hơn 10.000 điểm đến trên toàn cầu, mở ra những hành trình gắn kết với điểm đến, con người và đam mê riêng của mỗi người.

Thời gian đấu giá kéo dài từ đây đến hết ngày 1 tháng 7 năm 2026.

