Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Multimedia

Chim hoang dã 'định cư' ở Hồ Gươm, chao liệng săn mồi trước mắt du khách

Hiếu Duy

TPO - Hàng trăm cá thể chim hoang dã bất ngờ tụ hội về Hồ Gươm làm tổ, săn mồi. Giữa sắc hoa giao mùa, bầy chim dạn dĩ chao liệng, bắt cá trước mắt người dân và du khách, tạo nên bức tranh thiên nhiên hiếm gặp giữa lòng Thủ đô.

Video: Đàn chim hoang dã chao liệng săn cá, 'tạo dáng' trước mặt du khách ở Hồ Gươm
tp-chim-hoang-da-ve-ho-guom-lam-to-26.jpg
tp-chim-hoang-da-ve-ho-guom-lam-to-31.jpg
tp-chim-hoang-da-ve-ho-guom-lam-to-30.jpg
Hồ Gươm những ngày giao mùa không chỉ rực rỡ bởi sắc hoa bằng lăng, phượng vĩ mà còn sinh động hơn nhờ đàn chim hoang dã hàng trăm con bay về trú ngụ. Chúng phân bố rải rác trên các tán cây lớn quanh khu vực hồ.
tp-chim-ve-ho-guom-lam-to-12.jpg
Quần thể chim tụ hội về đây khá đa dạng, phổ biến nhất là vạc và các loài chim nước thuộc họ Diệc. Chúng thong thả đậu trên các cành cây vươn sát mặt hồ để nghỉ ngơi, rỉa lông và làm tổ.
tp-chim-hoang-da-ve-ho-guom-lam-to-25.jpg
Nguồn thủy sinh dồi dào đã biến mặt hồ thành bãi săn mồi lý tưởng.
tp-chim-hoang-da-ve-ho-guom-lam-to-28.jpg
tp-chim-hoang-da-ve-ho-guom-lam-to-1111.jpg
tp-chim-hoang-da-ve-ho-guom-lam-to-1.jpg
Đàn chim tự do chao liệng quanh Tháp Rùa, liên tục sà xuống mặt nước gắp cá cực kỳ điêu luyện chớp nhoáng.
tp-chim-hoang-da-ve-ho-guom-lam-to-10.jpg
Sáng sớm và chiều muộn thường là "giờ vàng" đi kiếm ăn của bầy chim. Tuy nhiên, nhờ nguồn thủy sinh tại Hồ Gươm rất dồi dào, người dân và du khách có thể dễ dàng bắt gặp cảnh chúng chao liệng, trổ tài săn mồi vào bất cứ thời điểm nào trong ngày.
tp-chim-hoang-da-ve-ho-guom-lam-to-23.jpg
tp-chim-hoang-da-ve-ho-guom-lam-to-2.jpg
tp-chim-hoang-da-ve-ho-guom-lam-to-4.jpg
Sự dạn dĩ của bầy chim hoang dã khiến người dân đi tập thể dục và du khách dạo quanh hồ vô cùng bất ngờ. Chúng không hề e dè hay hoảng sợ bay đi, mà thản nhiên đậu trên cành như đang 'tạo dáng' cho mọi người ngắm nhìn.
tp-chim-hoang-da-ve-ho-guom-lam-to-11.jpg
Ai cũng thích thú nán lại, dùng điện thoại ghi lại nhịp sống thiên nhiên tuyệt đẹp ngay giữa trung tâm thành phố.
tp-chim-ve-ho-guom-lam-to-11.jpg
tp-chim-hoang-da-ve-ho-guom-lam-to-14.jpg
tp-chim-hoang-da-ve-ho-guom-lam-to-24.jpg
Sự xuất hiện dạn dĩ của chúng bên cạnh các biểu tượng lịch sử trầm mặc như Tháp Rùa hay sắc đỏ rực của cầu Thê Húc đã tô điểm thêm cho cảnh quan di tích một sức sống tươi mới, sinh động.
tp-chim-hoang-da-ve-ho-guom-lam-to-18.jpg
tp-chim-hoang-da-ve-ho-guom-lam-to-31.jpg
tp-chim-hoang-da-ve-ho-guom-lam-to-16.jpg
Sự xuất hiện của đàn chim là minh chứng rõ nét cho thấy sự cải thiện về chất lượng môi trường thủ đô. Theo nhận định của các chuyên gia, chính không gian tương đối yên tĩnh, ít tiếng ồn lớn và nguồn thức ăn thủy sinh phong phú tại Hồ Gươm đã thu hút chim hoang dã tự nhiên bay về làm tổ
tp-chim-hoang-da-ve-ho-guom-lam-to-19.jpg
Cánh chim tự do sải cánh giữa không gian rực rỡ sắc phượng đỏ và bằng lăng tím đã vẽ nên bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp giữa Thủ đô. Bầu không khí trong lành, bình yên của Hồ Gươm thực sự là "đất lành" níu chân bầy chim ở lại.
Hiếu Duy
#Chim hoang dã #Hồ Gươm #Thiên nhiên #Du lịch #Bảo vệ môi trường #Thủ đô

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe