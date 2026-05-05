Cảnh sắc lạ thường ở Sơn La

TPO - Sau những cơn mưa đầu hè, hoa cà phê cuối vụ đồng loạt bung nở, phủ trắng núi đồi, tạo nên cảnh sắc đẹp lạ thường hiếm có giữa “thủ phủ” Arabica Tây Bắc, vừa là tín hiệu mùa vụ mới và thu hút du khách.
Chị Cầm Thị Mòn chia sẻ thêm, hoa đẹp nhất vào sáng sớm khi sương và giọt mưa còn đọng trên cánh. “Đứng giữa đồi hoa trắng, cảm giác rất yên bình. Hương thơm nhẹ khiến ai cũng muốn nán lại lâu hơn”, chị Mòn chia sẻ.
Hoa cà phê nở đẹp cũng thu hút đông du khách đến tham quan, chụp ảnh, trải nghiệm không gian cà phê mùa hoa. Chị Hoàng Ngọc Ánh (xã Chiềng Mai) cho biết, lần đầu chứng kiến đồi cà phê nở trắng, chị có cảm giác như lạc vào miền tuyết: “Hoa không rực rỡ nhưng tinh khôi, tạo cảm giác dễ chịu, thư thái”.
Cây cà phê đã gắn bó với Sơn La hơn 20 năm và đang trở thành cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế của tỉnh. Toàn tỉnh hiện có khoảng 24.300 ha cà phê, chủ yếu là giống Arabica, sản lượng quả tươi hằng năm đạt trên 300.000 tấn. Nhiều diện tích đạt các chứng nhận bền vững như RA, 4C, VietGAP; vườn cây giống đầu dòng catimor Sơn La đang được duy trì và phát triển, từng bước chuyển hướng sản xuất hữu cơ.