Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Cảnh sắc lạ thường ở Sơn La

Viết Hà - Hoàng Thức

TPO - Sau những cơn mưa đầu hè, hoa cà phê cuối vụ đồng loạt bung nở, phủ trắng núi đồi, tạo nên cảnh sắc đẹp lạ thường hiếm có giữa “thủ phủ” Arabica Tây Bắc, vừa là tín hiệu mùa vụ mới và thu hút du khách.

1.jpg
Sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài, những cơn mưa đầu mùa như “đánh thức” những đồi cà phê nở hoa trắng trời. Từ Chiềng Mai, Chiềng An, Mường Chanh đến Muổi Nọi, Nậm Lầu, sắc hoa trắng tinh khôi﻿ phủ kín sườn đồi, tạo nên bức tranh thiên nhiên vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng.
tp-2.jpg
Ghi nhận tại xã Chiềng Ban, vùng trọng điểm cà phê Arabica﻿ của tỉnh Sơn La sau mưa, hoa nở dày đặc trên từng cành, trải dài khắp các triền đồi. Những tuyến đường bê tông len lỏi giữa nương cà phê giúp người dân, du khách dễ dàng tiếp cận, chiêm ngưỡng mùa hoa vốn chỉ kéo dài trong thời gian ngắn.
tp-13.jpg
Theo người trồng cà phê, mỗi năm cây ra hoa từ 2-3 đợt, mỗi đợt kéo dài khoảng 7-10 ngày. Đợt hoa thứ ba vào cuối tháng 4 có ý nghĩa quan trọng, quyết định lớn đến tỷ lệ đậu quả của vụ mới. Chính sự ngắn ngủi ấy khiến mùa hoa trở thành “khoảnh khắc vàng”, được nhiều người mong đợi.
tp-5.jpg
Chị Cầm Thị Mòn - Giám đốc HTX cà phê xã Chiềng Ban - cho biết, chỉ sau vài đêm mưa, những đồi cà phê﻿ đang trải qua nắng hạn như bừng tỉnh, đồng loạt bung nở. Hoa cà phê Arabica có năm cánh trắng muốt, nhụy vàng nhạt, kết thành chùm dày dọc thân cành. Khi nắng lên, sắc trắng phản chiếu ánh sáng, tạo cảm giác như “mây sà xuống núi”, làm bừng sáng không gian.
tp-7.jpg
tp-8.jpg
Chị Cầm Thị Mòn chia sẻ thêm, hoa đẹp nhất vào sáng sớm khi sương và giọt mưa còn đọng trên cánh. “Đứng giữa đồi hoa trắng, cảm giác rất yên bình. Hương thơm nhẹ khiến ai cũng muốn nán lại lâu hơn”, chị Mòn chia sẻ.
tp-6.jpg
Không chỉ đẹp về thị giác, hoa còn mang hương thơm dịu nhẹ, thanh khiết, lan tỏa mà không nồng gắt. Đây cũng là thời điểm ong rừng kéo về hút mật, tạo nên mật ong hoa cà phê với hương vị đặc trưng.
tp-17.jpg
tp-16.jpg
Hoa cà phê nở đẹp cũng thu hút đông du khách đến tham quan, chụp ảnh, trải nghiệm không gian cà phê mùa hoa. Chị Hoàng Ngọc Ánh (xã Chiềng Mai) cho biết, lần đầu chứng kiến đồi cà phê nở trắng, chị có cảm giác như lạc vào miền tuyết: “Hoa không rực rỡ nhưng tinh khôi, tạo cảm giác dễ chịu, thư thái”.
tp-4.jpg
Anh Đỗ Ngọc Tuấn (xã Chiềng An) cho rằng, đến Sơn La đúng mùa hoa nở là một may mắn. Những đồi cà phê nối tiếp nhau, trắng xóa, trải dài tạo nên khung cảnh vừa gần gũi, vừa kỳ vĩ.

Cây cà phê đã gắn bó với Sơn La hơn 20 năm và đang trở thành cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế của tỉnh. Toàn tỉnh hiện có khoảng 24.300 ha cà phê, chủ yếu là giống Arabica, sản lượng quả tươi hằng năm đạt trên 300.000 tấn. Nhiều diện tích đạt các chứng nhận bền vững như RA, 4C, VietGAP; vườn cây giống đầu dòng catimor Sơn La đang được duy trì và phát triển, từng bước chuyển hướng sản xuất hữu cơ.

Viết Hà - Hoàng Thức
#cà phê #hoa nở #Sơn La #Cà phê Arabica #du lịch #núi rừng Tây Bắc #tỉnh Sơn La

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe