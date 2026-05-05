Cảnh sắc lạ thường ở Sơn La

Cây cà phê đã gắn bó với Sơn La hơn 20 năm và đang trở thành cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế của tỉnh. Toàn tỉnh hiện có khoảng 24.300 ha cà phê, chủ yếu là giống Arabica, sản lượng quả tươi hằng năm đạt trên 300.000 tấn. Nhiều diện tích đạt các chứng nhận bền vững như RA, 4C, VietGAP; vườn cây giống đầu dòng catimor Sơn La đang được duy trì và phát triển, từng bước chuyển hướng sản xuất hữu cơ.