Quảng Ninh: Hơn 1 triệu du khách được 'biệt đãi' khi đến Yên Tử

TPO - Sau hơn 3 tháng Quảng Ninh thực hiện chính sách miễn phí vé tham quan danh lam thắng cảnh Yên Tử, khu di tích này đã vượt mốc 1 triệu lượt du khách, sớm hoàn thành mục tiêu của “Năm du lịch Yên Tử 2026”.

Theo Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử, tính đến ngày 3/5, Khu di tích và danh thắng Yên Tử đã đón hơn 1 triệu lượt khách. Riêng ngày 3/5, Yên Tử đón hơn 4.600 lượt khách, trong đó có hơn 2.500 lượt khách hành hương, tham quan tuyến núi Yên Tử và hơn 2.000 lượt khách tham quan các chùa tuyến ngoài, Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm.

Chùa Đồng - Yên Tử đông nghẹt người mùa lễ hội.

Con số này cho thấy sức hút lớn của Yên Tử trong những tháng đầu năm, nhất là sau khi Quảng Ninh triển khai chính sách miễn 100% vé tham quan danh lam thắng cảnh Yên Tử từ năm 2026 đến hết năm 2028 và một số chính sách hỗ trợ như miễn phí trông giữ phương tiện tại bến xe Hạ Kiệu đến hết năm 2026, mua bảo hiểm miễn phí cho du khách và tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý, giám sát dòng khách.

Sau hơn 3 tháng thực hiện chính sách miễn phí vé, lượng khách đến Yên Tử tăng mạnh. Trong tổng số hơn 1 triệu lượt khách từ đầu năm đến ngày 3/5, có hơn 650.000 lượt khách lên núi và hơn 340.000 lượt khách tham quan tuyến ngoài. So với cùng kỳ năm 2025, khi Yên Tử đón 450.000 lượt khách, lượng khách năm nay tăng 123%.

Sức hút của Yên Tử năm nay không chỉ đến từ chính sách miễn phí vé, mà còn gắn với hiệu ứng sau khi Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn - Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới vào tháng 7/2025.

Trong quần thể di sản liên tỉnh này, Yên Tử giữ vị trí đặc biệt, là nơi gắn với Phật hoàng Trần Nhân Tông và sự hình thành, phát triển của Thiền phái Trúc Lâm. Việc được UNESCO ghi danh đã tạo thêm sức lan tỏa cho Yên Tử, đưa điểm đến này vượt khỏi phạm vi của một mùa lễ hội đầu xuân, trở thành không gian di sản có giá trị nổi bật về văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng và cảnh quan.

Trước khi được miễn phí, vé tham quan danh lam thắng cảnh Yên Tử áp dụng từ năm 2018 ở mức 40.000 đồng/lượt đối với người lớn và 20.000 đồng/lượt đối với trẻ em. Từ năm tháng 2, Quảng Ninh quyết định miễn 100% phí tham quan Yên Tử đến hết ngày 31/12 năm nay.