Tỉnh vừa sáp nhập gây choáng ngợp về khách du lịch

TPO - Nhiều tỉnh thành bội thu về du lịch, nhiều con số gây choáng ngợp. Xét về số lượng khách, Ninh Bình đứng đầu với gần 2,4 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 230.000 lượt, tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 3.500 tỷ đồng.

Du lịch biển lên ngôi, các "điểm nóng" thắng đậm

Trong dịp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương (từ ngày 25-27/4) và 30/4-1/5, ngành du lịch Việt Nam phục vụ khoảng 12 triệu lượt khách, tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm 2025. Công suất phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt khoảng 70%; một số trung tâm du lịch và ven biển đạt trên 80%.

Nhiều tỉnh thành bội thu về du lịch, với những con số gây choáng ngợp. Xét về số lượng khách, Ninh Bình đứng đầu với gần 2,4 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 230.000 lượt, tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 3.500 tỷ đồng. Theo sau là TPHCM ước đón 1,69 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế ước khoảng 190.000 lượt, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 8.700 tỷ đồng.

Ninh Bình bứt phá với gần 2,78 triệu lượt khách, tăng trưởng du lịch 3 chữ số trong một kỳ nghỉ ngắn. Ảnh: Minh Đức.

Kết quả này đến từ nhiều yếu tố cộng hưởng, trong đó kỳ nghỉ dài đóng vai trò kích thích nhu cầu du lịch trên toàn vùng. TPHCM tận dụng tốt lợi thế liên kết, hình thành chuỗi điểm đến đa dạng gồm đô thị - biển - sinh thái - văn hóa, từ đó, lượng khách tăng mạnh, đặc biệt là khách nội địa.

Nhiều tỉnh, thành ven biển cũng thắng lớn trong kỳ nghỉ lễ dài ngày. Khánh Hòa ước đón trên 1,5 triệu lượt khách, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2.638 tỷ đồng. Đà Nẵng ước đón hơn 1,46 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt hơn 621.000 lượt, tăng 24%. Đáng chú ý, phân khúc khách quốc tế tại Đà Nẵng cao gấp 2,5 lần Hà Nội và 3,3 lần TPHCM, đưa thành phố này dẫn đầu cả nước về sức hút với khách ngoại.

Bãi biển ở Đồ Sơn (Hải Phòng) đông nghịt khách trong kỳ nghỉ lễ. Ảnh: Nguyễn Hoàn.

Hải Phòng ước đón 1,45 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt 139.326 lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 1.120 tỷ đồng.

Kỳ nghỉ của những kỷ lục

Theo số liệu mới nhất từ Cục Thống kê, tháng 4 ghi nhận hơn 2 triệu lượt khách quốc tế. Lũy kế 4 tháng đầu năm, tổng lượng khách quốc tế đạt 8,8 triệu lượt, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2025, đồng thời hoàn thành 35% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách trong cả năm. Đây là lần đầu tiên trong 4 tháng liên tiếp ngành du lịch Việt Nam đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế một tháng và cũng là lần đầu tiên lượng khách quốc tế trong 4 tháng đầu năm lên đến 8,8 triệu lượt.

Lượng khách quốc tế vẫn duy trì ở mức cao cho thấy triển vọng tăng trưởng tích cực và bức tranh tươi sáng cho ngành du lịch Việt Nam. Đóng góp vào thành công ấy là dấu ấn của hai kỳ nghỉ lễ dài ngày với nhiều cột mốc về doanh thu, lượng khách được thiết lập.

Trong hai kỳ nghỉ lễ liên tiếp, Huế ghi nhận sự tăng mạnh về lượng khách. Kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Huế đón khoảng 395.000 lượt, doanh thu từ du lịch khoảng 958 tỷ đồng.

Trong 5 ngày tiếp theo của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (từ ngày 29/4 - 3/5), Huế ước đón khoảng 610.000 lượt khách, tăng 73,7% so với cùng kỳ năm trước. Địa phương cũng liên tiếp lập kỷ lục bán vé tham quan di tích trong ngày. Đáng chú ý, ngày 1/5, doanh thu bán vé tham quan di tích tăng vọt, đạt hơn 4,21 tỷ đồng, vượt mức 3,74 tỷ đồng của ngày 30/4 trước đó. Đây đều là những mốc doanh thu theo ngày cao nhất từ trước đến nay. Một trong những điểm nhấn nút khách là chương trình Hoàng cung huyền ảo, mở cửa miễn phí Đại nội Huế về đêm.

Du lịch Huế bứt phá mạnh mẽ. Ảnh: Sở Du lịch TP. Huế.

Dịp nghỉ lễ năm nay, do giá vé máy bay tăng cao, tỷ lệ khách nội chọn máy bay là phương tiện đi lại trong kỳ nghỉ lễ thấp hơn năm ngoái, nhưng lượng khách quốc tế tăng cao giúp toàn thị trường hàng không vẫn giữ được đà tăng trưởng.

Ngày cuối kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, sân bay Nội Bài đón gần 118.000 lượt hành khách, lập kỷ lục khai thác trong ngày. Theo thông tin từ Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, trong ngày 3/5, đơn vị này dự kiến phục vụ tổng cộng 728 lượt chuyến bay cất, hạ cánh. Tổng sản lượng hành khách ước đạt 117.853 lượt, vượt các mốc dự báo trước đó.

Ưu tiên kỳ nghỉ ngắn

Không chỉ là một mùa cao điểm thành công, những con số ấn tượng về doanh thu, lượt khách là chỉ dấu cho thấy du lịch Việt Nam đang bước vào giai đoạn phục hồi mạnh mẽ và tăng trưởng có chiều sâu.

Theo Cục Du lịch Quốc gia, sự chủ động chuẩn bị và tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, lễ hội, thể thao, trình diễn nghệ thuật quy mô lớn tại các địa phương, trung tâm du lịch, đặc biệt là sự đồng hành của doanh nghiệp đã tạo ra nhiều sản phẩm du lịch mới, thúc đẩy nhu cầu vui chơi giải trí, tham quan, nghỉ dưỡng trong kỳ nghỉ lễ và cao điểm du lịch hè sắp tới. các địa phương đã chủ động “làm mới” sản phẩm du lịch.

Du lịch Việt Nam đang bước vào giai đoạn phục hồi mạnh mẽ và tăng trưởng có chiều sâu. Ảnh: Quốc Nam.

Ngoài ra, Cục cũng ghi nhận xu hướng chủ đạo trong kỳ nghỉ lễ năm nay là du khách ưu tiên kỳ nghỉ ngắn với những hành trình trải nghiệm vừa tiện lợi vừa thoải mái. Nhóm khách gia đình và nhóm nhỏ tăng mạnh, kéo theo nhu cầu cá nhân hóa dịch vụ ngày càng rõ nét.

Các xu hướng mới như slow travel (du lịch chậm), micro-holiday (du lịch ngắn ngày) hay tìm đến không gian yên tĩnh, gần gũi thiên nhiên lên ngôi, thay vì các lịch trình tham quan dày đặc như trước.

Tuy nhiên, đằng sau bức tranh tăng trưởng ấn tượng vẫn tồn tại không ít vấn đề. Áp lực quá tải tại các điểm đến nổi tiếng, tình trạng tăng giá cục bộ, thiếu hụt dịch vụ chất lượng cao và vấn đề môi trường vẫn là những điểm nghẽn quen thuộc.

Nếu chỉ “đếm khách” mà không cải thiện chất lượng dịch vụ, trải nghiệm du lịch có thể bị suy giảm, ảnh hưởng đến khả năng quay lại của du khách. Khi đó, những con số kỷ lục chỉ mang tính ngắn hạn.