Ruộng bậc thang đẹp tuyệt khi lúa vào thì con gái

TPO - Những ngày đầu hạ, ruộng bậc thang ở bản Hùn, phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La khoác lên màu xanh non mướt mắt của lúa thì con gái, tạo nên bức tranh thanh bình giữa núi rừng Tây Bắc. Chỉ cách trung tâm tỉnh Sơn La chưa đầy 10 phút di chuyển, bản Hùn đang trở thành điểm thu hút khách du lịch đến “check-in”, trải nghiệm đời sống nông nghiệp vùng cao.
Nhiều du khách cho biết, điều khiến họ thích thú nhất là được trực tiếp xuống ruộng trải nghiệm cùng người dân địa phương. Giữa không gian trong lành, mát mẻ, du khách có thể đi chân trần trên bờ ruộng, chụp ảnh cùng đồng lúa đang thì con gái hay thử cấy lúa, bắt cá ruộng cùng bà con.
“Đến đây tôi thực sự bất ngờ vì cảnh đẹp rất tự nhiên, không khí trong lành, người dân thân thiện. Đứng giữa cánh đồng lúa xanh mướt cảm giác rất thư giãn”, chị Anh nói.
Ông Nguyễn Văn Thản - Chủ tịch UBND phường Chiềng Cơi, cho biết, địa phương đang định hướng hỗ trợ bản Hùn phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn cảnh quan và bản sắc văn hóa dân tộc. Theo đó, phường sẽ xây dựng các tuyến đường hoa, điểm check-in tại ruộng bậc thang và hồ thủy lợi; tổ chức các hoạt động trải nghiệm như trồng lúa, bắt cá ruộng, thu hoạch cà phê, biểu diễn văn nghệ dân gian, trò chơi truyền thống… Đồng thời khuyến khích người dân phát triển homestay, dịch vụ nghỉ dưỡng, từng bước hình thành chuỗi sản phẩm du lịch đặc trưng.