Hàng không - Du lịch

Ruộng bậc thang đẹp tuyệt khi lúa vào thì con gái

Viết Hà - Văn Thức

TPO - Những ngày đầu hạ, ruộng bậc thang ở bản Hùn, phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La khoác lên màu xanh non mướt mắt của lúa thì con gái, tạo nên bức tranh thanh bình giữa núi rừng Tây Bắc. Chỉ cách trung tâm tỉnh Sơn La chưa đầy 10 phút di chuyển, bản Hùn đang trở thành điểm thu hút khách du lịch đến “check-in”, trải nghiệm đời sống nông nghiệp vùng cao.

Bản Hùn hiện có 228 hộ dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái sinh sống lâu đời. Bao quanh bản là hai dãy núi đá mang hình dáng hai con rồng ôm trọn thung lũng ruộng bậc thang. Đây cũng là yếu tố tạo nên cảnh quan đặc trưng, giúp bản Hùn giữ được vẻ đẹp riêng giữa vùng cao Sơn La﻿.
Thời điểm này nhiều nhóm du khách đã tìm đến bản Hùn để lưu lại những khoảnh khắc giữa mùa lúa xanh. Trên những thửa ruộng bậc thang﻿ uốn lượn mềm mại dưới chân núi, sắc xanh trải dài như tấm thảm khổng lồ, hòa cùng mây trời và những mái nhà sàn truyền thống tạo nên khung cảnh thơ mộng hiếm có.
Không ồn ào, náo nhiệt như nhiều điểm du lịch khác, bản Hùn hấp dẫn bởi vẻ đẹp nguyên sơ và nhịp sống bình yên. Những con đường bê tông sạch sẽ chạy quanh cánh đồng, dòng nước từ các con mương len lỏi qua từng thửa ruộng, tiếng cười nói của người dân đi làm đồng… tất cả tạo nên một vẻ đẹp đậm chất miền sơn cước﻿.
Nhiều du khách cho biết, điều khiến họ thích thú nhất là được trực tiếp xuống ruộng trải nghiệm cùng người dân địa phương. Giữa không gian trong lành, mát mẻ, du khách có thể đi chân trần trên bờ ruộng, chụp ảnh cùng đồng lúa đang thì con gái hay thử cấy lúa, bắt cá ruộng cùng bà con.
Chị Hoàng Hải Anh, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ, chị biết đến bản Hùn qua mạng xã hội và quyết định lên Sơn La để “săn” mùa lúa xanh đang thì con gái.
“Đến đây tôi thực sự bất ngờ vì cảnh đẹp rất tự nhiên, không khí trong lành, người dân thân thiện. Đứng giữa cánh đồng lúa xanh mướt cảm giác rất thư giãn”, chị Anh nói.
Không chỉ có thiên nhiên ưu đãi, bản Hùn còn lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống đặc sắc. Hơn 100 ngôi nhà sàn vẫn giữ nguyên kiến trúc cổ truyền của người Thái. Người dân hiền hòa, mến khách.
Dù du lịch mới phát triển tự phát từ năm 2020, song lượng khách đến bản Hùn ngày càng tăng, đặc biệt vào thời điểm lúa xanh và mùa lúa chín﻿. Một số hộ dân đã bắt đầu làm homestay, phục vụ các món ăn truyền thống như cá suối nướng, xôi ngũ sắc, thịt hun khói, pa pỉnh tộp… để phục vụ du khách trải nghiệm văn hóa bản địa.

Ông Nguyễn Văn Thản - Chủ tịch UBND phường Chiềng Cơi, cho biết, địa phương đang định hướng hỗ trợ bản Hùn phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn cảnh quan và bản sắc văn hóa dân tộc. Theo đó, phường sẽ xây dựng các tuyến đường hoa, điểm check-in tại ruộng bậc thang và hồ thủy lợi; tổ chức các hoạt động trải nghiệm như trồng lúa, bắt cá ruộng, thu hoạch cà phê, biểu diễn văn nghệ dân gian, trò chơi truyền thống… Đồng thời khuyến khích người dân phát triển homestay, dịch vụ nghỉ dưỡng, từng bước hình thành chuỗi sản phẩm du lịch đặc trưng.

#Sơn La #du lịch cộng đồng #ruộng bậc thang #văn hóa Thái #homestay #dân tộc thiểu số #phát triển du lịch

