Ruộng bậc thang đẹp tuyệt khi lúa vào thì con gái

Ông Nguyễn Văn Thản - Chủ tịch UBND phường Chiềng Cơi, cho biết, địa phương đang định hướng hỗ trợ bản Hùn phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn cảnh quan và bản sắc văn hóa dân tộc. Theo đó, phường sẽ xây dựng các tuyến đường hoa, điểm check-in tại ruộng bậc thang và hồ thủy lợi; tổ chức các hoạt động trải nghiệm như trồng lúa, bắt cá ruộng, thu hoạch cà phê, biểu diễn văn nghệ dân gian, trò chơi truyền thống… Đồng thời khuyến khích người dân phát triển homestay, dịch vụ nghỉ dưỡng, từng bước hình thành chuỗi sản phẩm du lịch đặc trưng.