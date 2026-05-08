Mở thêm đường bay thẳng Vân Đồn - TP.HCM

TPO - Từ ngày 15/6, tuyến bay thẳng Vân Đồn - TP.HCM dự kiến được khai thác với tần suất 4 chuyến mỗi tuần, góp phần tăng kết nối hàng không giữa trung tâm kinh tế phía Nam và khu vực Đông Bắc.

Theo kế hoạch khai thác vừa được công bố, đường bay thẳng Vân Đồn - TP.HCM sẽ bắt đầu phục vụ hành khách từ ngày 15/6/2026, với tần suất 4 chuyến/tuần vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật.

Chuyến bay từ TP.HCM dự kiến khởi hành lúc 15h30, hạ cánh tại Vân Đồn lúc 17h30. Chiều ngược lại, máy bay rời Vân Đồn lúc 18h10 và đến TP.HCM lúc 20h30. Vé của tuyến bay này được mở bán từ ngày 5/5/2026.

Việc có thêm đường bay thẳng được kỳ vọng giúp rút ngắn thời gian di chuyển của du khách từ khu vực phía Nam đến Quảng Ninh, thay vì phải trung chuyển qua các sân bay khác hoặc tiếp tục di chuyển bằng đường bộ trong thời gian dài.

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn hiện là cửa ngõ hàng không quan trọng của Quảng Ninh, kết nối với các điểm đến du lịch như vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, Quan Lạn, Minh Châu, Cô Tô và các khu vực biển đảo phía Đông Bắc. Trong bối cảnh mùa du lịch hè bắt đầu bước vào cao điểm, việc mở thêm tuyến bay thẳng từ TP.HCM có thể góp phần tăng lượng khách nội địa đến Quảng Ninh, đặc biệt là nhóm khách từ thị trường phía Nam.

Năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 22 triệu lượt khách, trong đó có 5,2 triệu lượt khách quốc tế, tổng doanh thu du lịch khoảng 65.000 tỷ đồng. Địa phương đang thúc đẩy các sản phẩm du lịch biển đảo, du lịch di sản, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và kinh tế đêm nhằm kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu của du khách.

Theo quy hoạch mạng lưới cảng hàng không quốc gia, sân bay Vân Đồn được định hướng tiếp tục nâng công suất trong giai đoạn tới. Hiện sân bay này có công suất khoảng 2,5 triệu hành khách/năm và được quy hoạch nâng lên 20 triệu hành khách/năm trong tầm nhìn đến năm 2050. Việc gia tăng các tuyến bay thường lệ được xem là yếu tố quan trọng để phát huy hiệu quả hạ tầng hàng không tại khu vực Đông Bắc.

Tuyến TP.HCM, Vân Đồn khi đi vào khai thác sẽ bổ sung thêm lựa chọn vận chuyển hành khách trong mùa du lịch hè, đồng thời góp phần tăng khả năng kết nối giữa Quảng Ninh với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn trong cả nước.