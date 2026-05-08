Du lịch Hàn Quốc tìm 'làn gió mới' cho thị trường Việt

Để xóa bỏ định kiến về du lịch theo tour, ngành du lịch Hàn Quốc đang đẩy mạnh sáng tạo những trải nghiệm mang tính cá nhân hóa và cao cấp dành riêng cho khách Việt

Những năm gần đây, Hàn Quốc không còn là điểm đến xa lạ với du khách Việt Nam. Tuy nhiên, khi nhu cầu của thị trường thay đổi từ "đi cho biết" sang "trải nghiệm sâu", du khách bắt đầu tìm kiếm những hành trình chất lượng, đột phá hơn.

Đứng trước bài toán làm mới hình ảnh, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) Việt Nam cùng các đơn vị lữ hành đã bắt đầu cuộc đua "thay áo" cho các sản phẩm du lịch, chú trọng vào tính bản địa và sự khác biệt.

Từ nỗ lực đa dạng hóa trải nghiệm

Hàn Quốc là một trong số ít quốc gia tại châu Á duy trì được sức hút nhờ khả năng tự làm mới. Không chỉ dừng lại ở cung điện Gyeongbok hay tháp Namsan, quốc gia này không ngừng đầu tư vào các điểm đến văn hóa mới, các khu tổ hợp nghệ thuật hiện đại và du lịch sinh thái.

Sự chuyển mình này không chỉ giúp Hàn Quốc giữ chân du khách cũ mà còn thu hút tệp khách hàng trẻ, những người luôn tìm kiếm sự độc đáo. Tại Việt Nam, KTO Việt Nam cũng liên tục đóng vai trò là "cầu nối" để mang những xu hướng này đến gần hơn với công chúng. Thay vì quảng bá rập khuôn, các chiến dịch gần đây tập trung vào việc kích thích sự sáng tạo của các doanh nghiệp lữ hành, nhằm xây dựng những hành trình thực sự phù hợp với thị hiếu người Việt.

Cuộc thi thiết kế sản phẩm: 'Cú hích' cho thị trường

Trong nỗ lực "đổi sắc" bức tranh du lịch, KTO Việt Nam vừa tổ chức cuộc thi thiết kế sản phẩm du lịch Hàn Quốc 2026 với chủ đề "Đổi sắc hành trình, Mở trời trải nghiệm". Đây được xem là một bước đi chiến lược nhằm khuyến khích các đơn vị lữ hành Việt Nam bước ra khỏi "vùng an toàn" để thiết kế những tour mang tính đột phá.

KTO Việt Nam cùng các đơn vị lữ hành cùng đi tìm những mảnh ghép mới cho bức tranh tour du lịch Hàn Quốc

Theo đó, cuộc thi tập trung vào 4 chủ đề sáng tạo, phản ánh rõ nét những khía cạnh mới của du lịch xứ Kim Chi:

Dive in Korea Tour: Hành trình đưa du khách "lặn sâu" vào dòng chảy của văn hóa và làn sóng Hallyu, thông qua các điểm đến và trải nghiệm giải trí đặc sắc

Premium Korea Tour: Tour du lịch với hoạt động văn hóa đặc sắc và trải nghiệm cao cấp, nâng tầm trải nghiệm du lịch

Korea Re:Discover: Đi tìm những nguồn cảm hứng mới tại Hàn Quốc, thông qua khám phá vùng đất mới, địa phương mới

Unique Korea Tour: Những hành trình Hàn Quốc theo chủ đề chuyên biệt và độc đáo cho du khách Việt

Kết quả, cuộc thi đã thu hút 21 công ty lữ hành hàng đầu Việt Nam tham gia với 41 hành trình mới được xây dựng. Mỗi sản phẩm là một góc nhìn khác nhau về Hàn Quốc, từ chuyến hành hương tại ngôi đền thiêng liêng đến những tour khám phá “viên ngọc ẩn mình” nơi Hàn Quốc xinh đẹp.

Nâng tầm giá trị tour du lịch

Đêm 8/4 vừa qua, GALA trao giải cuộc thi Thiết kế Sản phẩm Du lịch Hàn Quốc 2026 đã chính thức được tổ chức. 10 giải thưởng xuất sắc nhất đã được trao cho những hành trình đáp ứng được cả tiêu chí sáng tạo lẫn tính thực tiễn.

Trong hạng mục Dive in Korea Tour, Hanoi Tourism đưa du khách đắm mình vào nhịp sống thời thượng tại khu phố Seongsu-dong cùng những trải nghiệm đậm chất giải trí. Song hành, Tugo Travel mang đến cái nhìn toàn cảnh về văn hóa và giải trí đa dạng thông qua hành trình liên tuyến độc đáo. Trong khi HanoiSkyTours tạo điểm nhấn bằng sự kết nối hài hòa giữa tàu điện Sky Capsule hiện đại và chiều sâu lịch sử tại làng cổ Jeonju, thì Saigontourist Travel đưa du khách lên chuyến tàu cao tốc KTX, nối liền di sản Gyeongju cổ kính và hơi thở Seoul hiện đại.

Tại hạng mục Unique Korea Tour, TAS Media Tours ghi dấu ấn với hành trình chữa lành độc đáo, kết nối sự tĩnh lặng trong trải nghiệm lưu trú Temple Stay tại chùa Samkwangsa với nét đẹp cổ kính của Cố đô Gyeongju cùng nhịp sống tại thành phố cảng Busan.

Ở hạng mục Korea Re:Discover, Vietrantour mở ra lộ trình văn hóa địa phương đặc sắc qua hệ thống đường sắt tiện lợi nối liền Suwon, Sejong, Jeonju đến Gwangju và Mokpo. Trong khi Vietravel Hồ Chí Minh mang đến lối sống "lifestyle" tại Yangyang qua các hoạt động lướt sóng, yoga bãi biển…, thì Top Travel lại đưa du khách khám phá vùng phía Nam thơ mộng với những nét chấm phá từ Yeosu, Suncheon đến sắc tím lãng mạn tại Purple Land.

Cuối cùng, tại hạng mục Premium Korea Tour, TST Tourist định nghĩa lại đẳng cấp thượng lưu bằng trải nghiệm du thuyền riêng ngắm cầu Gwangan, di chuyển khoang thương gia trên tàu KTX, thưởng thức ẩm thực Michelin cùng các liệu trình K-Beauty chuyên sâu. Song hành, Hanoitourist mang đến "Di sản xuyên không gian" dài 10 ngày, giao thoa hoàn hảo giữa các giá trị lịch sử từ Cố đô Gyeongju, làng cổ Jeonju đến vẻ đẹp đương đại của thư viện Starfield Suwon và bảo tàng nghệ thuật Busan.

Các sản phẩm đạt giải sẽ được gắn chứng nhận "Sản phẩm xuất sắc” bởi Tổng cục Du lịch Hàn Quốc. Đây là một bảo chứng quan trọng về chất lượng, giúp du khách dễ dàng nhận diện các tour Hàn Quốc đột phá năm nay.

Đối với những sản phẩm đạt giải, KTO Việt Nam đồng thời tham gia hỗ trợ chi phí quảng bá, giúp các sản phẩm tour chất lượng được đến gần hơn với du khách Việt.

Người du lịch hưởng lợi từ 'cuộc đua' sáng tạo

Người được hưởng lợi lớn nhất từ cuộc thi chính là du khách. Thay vì phải đi theo những lộ trình quen thuộc, giờ đây khách Việt có thể tiếp cận với những tour du lịch có chiều sâu hơn.

Sự tham gia của các "ông lớn" lữ hành cùng KTO Việt Nam giúp chất lượng của tour ngày càng được nâng cao. Du khách sẽ được trải nghiệm những hành trình mới như tham dự các buổi workshop nước hoa, trải nghiệm du thuyền, hay nghỉ tại những khu lưu trú có kiến trúc độc đáo mà trước đây vốn ít xuất hiện trong các tour.

Với những nỗ lực làm mới không ngừng, thị trường tour du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam trong năm 2026 sẽ chứng kiến một sự bùng nổ về chất lượng, mang đến hình ảnh về tour du lịch ngày càng tinh tế và hoàn thiện hơn trong lòng du khách.