Công bố mở đường bay thẳng kết nối Việt Nam - Sri Lanka

Ngày 8/5, trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Thương mại - Đầu tư - Du lịch Việt Nam - Sri Lanka diễn ra tại Colombo nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Vietnam Airlines đã chính thức công bố mở đường bay thẳng kết nối TPHCM và Colombo dưới sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Theo đó, từ tháng 10 năm nay, Vietnam Airlines sẽ khai thác đường bay thẳng TPHCM - Colombo bằng máy bay Airbus A321 với tần suất 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần.

Các chuyến bay khởi hành từ TPHCM vào thứ Tư, thứ Sáu và Chủ Nhật; chiều ngược lại từ Colombo vào thứ Hai, thứ Năm và thứ Bảy. Đường bay mới được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu đi lại, du lịch và giao thương giữa hai quốc gia.

Thông qua trung tâm trung chuyển TPHCM, hành khách từ Sri Lanka có thể tiếp cận mạng bay rộng khắp của Vietnam Airlines tới Đông Nam Á, Đông Bắc Á, Australia và nhiều điểm đến khác.

Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam có đường bay thẳng tới Sri Lanka, mở ra bước tiến mới trong chiến lược phát triển mạng bay quốc tế của hãng hàng không quốc gia, đặc biệt tại khu vực Nam Á - thị trường giàu tiềm năng và đang tăng trưởng nhanh. Đây cũng là nỗ lực cụ thể của Vietnam Airlines trong việc mở rộng các kết nối hàng không mới, góp phần thúc đẩy giao lưu kinh tế, thương mại, du lịch và hiện thực hóa chủ trương hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Việc thiết lập đường bay thẳng diễn ra trong bối cảnh nhu cầu di chuyển giữa Việt Nam và Sri Lanka tăng trưởng tích cực nhưng chưa có kết nối trực tiếp. Sri Lanka hiện là thị trường có dung lượng hành khách lớn thứ ba của Việt Nam tại khu vực Nam Á.

Năm 2025, lượng khách giữa hai nước đạt hơn 38 nghìn lượt, tăng 17,5% so với năm trước. Riêng quý I/2026, thị trường ghi nhận mức tăng hơn 136%. Hiện nay, hành khách giữa hai nước phải nối chuyến qua các trung tâm trong khu vực, khiến thời gian di chuyển kéo dài.

Đường bay mới không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển và nâng cao trải nghiệm cho hành khách, mà còn mở ra cơ hội kết nối sâu rộng hơn giữa Việt Nam và khu vực Nam Á. Trong bối cảnh Sri Lanka ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn của Nam Á, việc thiết lập đường bay thẳng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ trao đổi khách hai chiều.

Với lợi thế về thiên nhiên đa dạng, văn hóa đặc sắc, ẩm thực phong phú và hệ thống nghỉ dưỡng ngày càng phát triển, Việt Nam được kỳ vọng sẽ thu hút nhiều hơn dòng khách từ Sri Lanka cũng như các quốc gia Nam Á đến khám phá và trải nghiệm. Đồng thời, đường bay cũng tạo động lực mở rộng hợp tác thương mại, du lịch và giao lưu giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Ông Đặng Ngọc Hòa - Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines - cho biết: “Việc mở đường bay tới Colombo là bước đi quan trọng trong hợp tác hàng không giữa Việt Nam và Sri Lanka, góp phần rút ngắn khoảng cách địa lý, tạo thuận lợi hơn cho giao thương, đầu tư và trao đổi du lịch giữa hai nước. Đường bay mới được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ lưu lượng hành khách hai chiều, đồng thời tăng cường kết nối giữa Việt Nam với khu vực Nam Á.”

Việc công bố đường bay thẳng TPHCM - Colombo tiếp tục mở rộng mạng bay quốc tế của Vietnam Airlines, khẳng định vai trò của Hãng hàng không quốc gia trong việc cụ thể hóa định hướng của Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Qua đó, Vietnam Airlines tăng cường kết nối giữa Việt Nam với khu vực Nam Á, mang đến thêm lựa chọn thuận tiện cho hành khách, đồng thời góp phần thúc đẩy giao lưu kinh tế, văn hóa và du lịch giữa hai quốc gia.