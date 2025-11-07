Cà Mau Vụ bán hàng nghìn vé câu cá 'tự in': Kiến nghị kiểm điểm Giám đốc Vườn quốc gia U Minh Hạ

TPO - Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị kiểm điểm Giám đốc Vườn quốc gia U Minh Hạ Trần Công Hoằng cùng nhiều cán bộ khác vì sai sót liên quan đến việc bán hàng nghìn vé câu cá “tự in”.

Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa có kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý thu, chi nguồn kinh phí dịch vụ câu cá giai đoạn 2023 - 2024 tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ.

Trụ sở Vườn Quốc gia U Minh Hạ.

Qua thanh tra, trong giai đoạn năm 2023 – 2024, Vườn Quốc gia U Minh Hạ tự in và phát hành 2.600 vé câu cá trong phạm vi vườn, nhưng không đăng ký với cơ quan thuế, không thông báo phát hành, là sử dụng vé (hóa đơn) không phù hợp quy định.

Sau đó, Vườn Quốc gia in vé điện tử lưu trữ phục hồi vé đã tự in và giao (bán) cho khách trước đó (tổng số 2.534 vé tự in). Cách làm này cũng thực hiện chưa đúng thời điểm lập vé.

Nội dung vi phạm này đã Chi cục thuế khu vực XX (nay là Thuế tỉnh Cà Mau) lập biên bản vi phạm hành chính về hóa đơn (nhưng chưa có quyết định xử phạt).

Ngoài vi phạm về hóa đơn, kết luận thanh tra cũng chỉ ra công tác kế toán tại Vườn quốc gia U Minh Hạ còn nhiều thiếu sót. Việc ghi chép, hạch toán nguồn thu dịch vụ câu cá chưa phản ánh kịp thời, chưa đúng thời gian tại thời điểm nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo quy định của Luật Kế toán.

Từ các sai sót trên, Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với ông Trần Công Hoằng - Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Hạ với trách nhiệm người đứng đầu nhưng để xảy ra hạn chế trong việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ; lập, quản lý, sử dụng vé (hóa đơn) không đúng quy định, chủ trương phát hành vé câu cá tự in chưa được công khai; kiểm tra giám sát chưa chặt chẽ để xảy ra việc kế toán ghi chép, hạch toán nguồn thu dịch vụ câu cá chưa phản ánh kịp thời, chưa đúng thời gian tại thời điểm nghiệp vụ kinh tế phát sinh;…

Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị Giám đốc Vườn quốc gia U Minh Hạ tổ chức rút kinh nghiệm đối với Phòng Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường trong việc để xảy ra việc sử dụng vé câu cá tự in không hợp pháp.

Vườn cũng phải tổ chức rút kinh nghiệm đối với ông Hồ Hoàng Ca - Phó Giám đốc Vườn Quốc gia trong việc chịu trách nhiệm trực tiếp của người phụ trách phòng Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường, nhưng kiểm tra, giám sát chưa được chặt chẽ để xảy ra tình trạng nhân viên bán vé câu cá tự in (xảy ra trong năm 2023).

Vườn xem xét rút kinh nghiệm đối với ông Nguyễn Tấn Truyền - Phó trưởng phòng Quản lý và bảo vệ rừng (nguyên Trưởng phòng Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường) chịu trách nhiệm phụ trách quản lý chung về các hoạt động của phòng, điều hành, kiểm tra, giám sát chung.

Thanh tra tỉnh Cà Mau cũng kiến nghị cần thiết phải tiến hành thanh tra toàn diện các lĩnh vực hoạt động của Vườn Quốc gia. Dự kiến đưa vào kế hoạch thanh tra năm 2026.