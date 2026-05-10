Khánh Hòa: Cảnh báo du khách gây mất trật tự an toàn giao thông ở Nha Trang

TPO - Trước tình trạng du khách nước ngoài điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm, lạng lách và đánh võng gây mất an toàn giao thông, các phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã ra quân tổng lực, siết chặt điều kiện cho thuê xe máy với người nước ngoài.

Trên các trục đường ven biển như: Trần Phú, Phạm Văn Đồng… ở phường Nha Trang và Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không khó để bắt gặp cảnh các du khách nước ngoài điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng. Đáng chú ý, nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan người nước ngoài được xác định xuất phát từ việc sử dụng rượu bia, thiếu hiểu biết hoặc xem nhẹ quy định về trật tự an toàn giao thông tại Việt Nam.

Trong khi đó, việc thuê xe máy tại các khu du lịch trước đây diễn ra khá dễ dàng. Nhiều cơ sở chỉ cần chụp ảnh hộ chiếu hoặc có người Việt Nam bảo lãnh là khách nước ngoài đã có thể nhận xe lưu thông trên đường.

Một du khách nước ngoài lái xe máy tông chết người.

Lãnh đạo Công an phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết: Tối 4/5, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối tượng Smolyakov Konstantin (SN1991, quốc tịch Nga) để điều tra, làm rõ hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo đó, rạng sáng 4/5, sau khi sử dụng rượu bia cùng bạn bè, Konstantin điều khiển xe mô tô một mình trở về nơi lưu trú. Do không làm chủ được tốc độ và tay lái, đối tượng đã tông vào một phụ nữ khoảng 70 tuổi khi bà đang đi bộ qua đường tại phường Nha Trang. Vụ tai nạn khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn trong máu của Konstantin ở mức 268,8 mg/100 ml máu, vượt rất cao so với quy định cho phép.

Trước những hệ lụy đau lòng đó, chính quyền phường Nha Trang đã ra quân quyết liệt, yêu cầu các cơ sở kinh doanh phải đăng ký đầy đủ và chỉ được phép giao xe cho người đủ điều kiện pháp lý.

Chị L. (chủ cơ sở cho thuê xe, phường Nha Trang) cho biết: “Trường hợp không có bằng lái xe quốc tế thì chúng tôi không cho thuê. Hiện cơ quan chức năng xử phạt rất nặng, có trường hợp bị tịch thu xe vĩnh viễn nếu giao xe cho người nước ngoài không đủ điều kiện điều khiển”.

Theo chị L., việc siết chặt này là cần thiết để bảo vệ chính tài sản của mình và trật tự chung, bởi thực tế đã có nhiều đơn vị bị xử lý nặng tay vì tiếp tay cho khách Tây không đủ điều kiện thuê xe. Sự quyết liệt của chính quyền nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Lực lượng chức năng tuần tra, kiểm tra các du khách điều xe tham gia giao thông.

Ông Trần Xuân Tây - Chủ tịch UBND phường Nha Trang - khẳng định: “Địa phương không đánh đổi an toàn giao thông lấy lợi ích kinh tế đơn thuần. Các chủ xe phải chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu giao phương tiện cho người đã sử dụng chất kích thích hoặc thiếu bằng lái hợp lệ”.

Theo UBND phường Nha Trang, các cơ sở cho thuê xe phải đăng ký kinh doanh đầy đủ, đảm bảo điều kiện hoạt động theo quy định, chỉ giao xe cho người có giấy phép lái xe hợp lệ và đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Địa phương cũng yêu cầu tuyệt đối không giao xe cho người đã sử dụng rượu bia, chất kích thích hoặc không có giấy phép lái xe. Các phương tiện cho thuê phải có đầy đủ giấy tờ hợp lệ như: đăng ký xe, bảo hiểm... được kiểm tra kỹ thuật thường xuyên và trang bị mũ bảo hiểm đạt chuẩn.