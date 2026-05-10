Xu hướng trải nghiệm thực thụ đang thay đổi diện mạo du lịch 2026

Ngày nay, du lịch không đơn còn dừng lại ở việc “đi đến đâu” mà còn nằm ở cách chúng ta “đi như thế nào”. Dữ liệu từ Báo cáo Dự đoán Xu hướng Du lịch 2026 của Booking.com cho thấy du khách đang ngày càng hướng đến những chuyến đi với đa dạng các trải nghiệm sâu sắc, “làm giàu” đời sống tinh thần. Khi đó, thứ khiến cho một chuyến đi trở nên ý nghĩa không còn nằm ở số con dấu trên hộ chiếu hay số địa điểm đã check-in mà nằm ở những trải nghiệm sâu sắc mà chuyến đi đó mang lại.

Trải nghiệm trở thành động lực thúc đẩy hành trình du lịch

Theo Booking.com, có đến 91% du khách Việt Nam chọn điểm đến để trải nghiệm phong cách sống mới, và đến 92% du khách Việt Nam cho biết văn hóa ẩm thực và các món ăn địa phương ảnh hưởng đến lựa chọn điểm đến của họ.

Việc khách du lịch ngày càng tìm kiếm những trải nghiệm được thiết kế riêng, đậm chất bản địa đã củng cố mạnh mẽ xu hướng cá nhân hóa hành trình của du khách. Chia sẻ với Tiền Phong, ông Santosh Kumar, Giám đốc Khu vực Nam Á tại Booking.com, khẳng định rằng giờ đây, trải nghiệm không còn là yếu tố “đi kèm” để tăng thêm phần thú vị của chuyến đi, mà chính là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến cả lựa chọn địa điểm và hành trình của du khách.

Ông Santosh Kumar, Giám đốc Khu vực Nam Á tại Booking.com

Đại diện từ Booking.com còn cho biết, các hoạt động như lớp học nấu ăn, tour khám phá di sản hay trải nghiệm văn hóa bản địa ngày càng phổ biến không phải vì tính mới lạ, mà bởi chúng cho phép du khách trở thành “một phần” của điểm đến. Thay vì đứng ngoài quan sát, họ muốn sống, cảm nhận và tương tác trực tiếp với đời sống địa phương.

Cá nhân hóa hành trình không là xu hướng của riêng giới trẻ

Có tới 84% du khách Việt Nam cho biết họ đi du lịch đơn giản vì cảm thấy mình xứng đáng được nghỉ ngơi và tận hưởng, một tâm lý không giới hạn độ tuổi.

Dù vậy, mỗi thế hệ lại tiếp cận xu hướng này theo cách khác nhau. Gen Z sẵn sàng tận dụng công nghệ để thiết kế những hành trình độc bản và khác biệt, trong khi Millennials lại có xu hướng tìm về thiên nhiên, sự tĩnh lặng, với 62% du khách thuộc thế hệ này tại Việt Nam đặc biệt quan tâm đến việc khám phá tâm linh, phản ánh nhu cầu xem du lịch như một cách để thấu hiểu bản thân.

Điểm giao thoa giữa các thế hệ không nằm ở cách họ đi, mà ở lý do họ bắt đầu chuyến đi đó. Ông Santosh Kumar nhấn mạnh: “Dù là du khách Gen Z tìm kiếm trải nghiệm phiêu lưu kết hợp công nghệ hay du khách Millennial muốn tận hưởng nghỉ dưỡng thiên nhiên và mindfulness, xu hướng cốt lõi của thế hệ trẻ vẫn giống nhau: du lịch đang trở nên cá nhân hóa sâu sắc với tất cả mọi người.”

Bản sắc văn hóa đa tầng: Lợi thế cạnh tranh mới của điểm đến

Khi nhu cầu trải nghiệm ngày càng sâu sắc, những điểm đến sở hữu chiều sâu văn hóa và lịch sử đang dần chiếm ưu thế so với các địa danh mang tính “bề nổi”.

Thành phố Kochi (Ấn Độ) là một ví dụ điển hình. Với lịch sử giao thoa của các nền văn hóa Ả Rập, Trung Hoa và châu Âu, Kochi mang đến một không gian trải nghiệm đa tầng, nơi du khách có thể khám phá nhiều lớp ký ức và bản sắc khác nhau trong cùng một hành trình.

Sức hút của thành phố này được thể hiện rõ qua số liệu từ Booking.com, khi Kochi liên tục nằm trong top tìm kiếm tại các thị trường như Úc, Nhật Bản, New Zealand, Singapore, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam. Ngoài ra, dữ liệu lưu trú 6 tháng đầu năm 2026 của Booking.com cho thấy sự bùng nổ lượt tìm kiếm từ du khách khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC), đặc biệt là nhóm khách đoàn (+36%) và khách đi một mình (+16%) so với cùng kỳ năm ngoái.

Điều đáng chú ý là sức hấp dẫn của Kochi không đến từ những công trình hoành tráng hay hiện đại, mà từ chính sự “không hoàn hảo” mang tính lịch sử – những dấu vết văn hóa được tích lũy qua thời gian. Đây cũng chính là điều mà du khách hiện đại đang tìm kiếm: những trải nghiệm chân thực, có chiều sâu và mang dấu ấn riêng.

Để thích ứng với xu hướng mới, ngành du lịch cần có những bước xoay trục chiến lược. Thay vì chỉ tập trung vào các dự án hạ tầng quy mô lớn, các địa phương và doanh nghiệp cần đầu tư mạnh mẽ hơn vào những sản phẩm du lịch "mềm" – sản phẩm mang lại giá trị trải nghiệm chuyên sâu.

Thành công của những điểm đến như Kochi (Ấn Độ) chính là minh chứng rõ nét cho chiến lược này, và đây cũng là bài toán mà ngành du lịch tại những quốc gia khác, trong đó có Việt Nam, có thể tìm thấy lời giải. Với kho tàng di sản đồ sộ, Việt Nam hoàn toàn có thể nâng tầm các hành trình khám phá di sản, các lớp học nghề thủ công truyền thống hay các mô hình du lịch cộng đồng để du khách có thể thực sự thâm nhập vào đời sống bản địa thay vì chỉ tham quan, ngắm cảnh.

Khi trải nghiệm trở thành thước đo mới, những chuyến đi ý nghĩa là những chuyến đi còn tiếp tục sống trong ký ức, thói quen và cảm xúc của mỗi người sau khi trở về. Như ông Santosh Kumar nhận định: “Nghiên cứu Dự đoán Xu hướng Du lịch 2026 của chúng tôi cho thấy một sự chuyển dịch rõ rệt: các trải nghiệm du lịch sâu sắc đã không còn chỉ là mong muốn nhất thời mà đã trở thành yếu tố chính thúc đẩy quyết định du lịch của du khách. Giờ đây, khách du lịch đang dần chuyển từ những chuyến tham quan ngắm cảnh một cách thụ động sang những hành trình chủ động hơn. Họ tìm kiếm những trải nghiệm có ý nghĩa, nơi họ có thể thực sự kết nối với vùng đất đó thông qua văn hóa, ẩm thực, thiên nhiên và cộng đồng bản địa.”