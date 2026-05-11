Điện Biên động thổ tổ hợp đô thị, du lịch, thể thao gần 24.000 tỷ

Ngày 11/5, tỉnh Điện Biên phối hợp với Tập đoàn Vingroup động thổ dự án Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc phường Điện Biên Phủ. Tham dự sự kiện có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng; Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Điện Biên, đại diện lãnh đạo Tập đoàn Vingroup...

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ dự án.

Dự án Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc phường Điện Biên Phủ được quy hoạch theo mô hình “thành phố trong lòng thành phố”, với quy mô 228 ha lớn nhất tại Điện Biên hiện nay. Điểm nhấn của dự án là tổ hợp thể thao quy mô lớn cùng sân golf 18 hố rộng gần 87 ha, được thiết kế hài hòa với địa hình tự nhiên đặc trưng của vùng Tây Bắc.

Dự án nằm ở vị trí chiến lược giữa phường Điện Biên Phủ và xã Thanh Nưa, kết nối thuận lợi với sân bay Điện Biên Phủ và đón đầu tuyến cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên trong tương lai. Khi đi vào vận hành, dự án được kỳ vọng sẽ mở ra không gian phát triển mới cho du lịch, dịch vụ và giao thương liên vùng, góp phần đưa Điện Biên trở thành điểm đến chiến lược tại khu vực Tây Bắc.

Phối cảnh dự án.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên ông Lê Văn Lương nhấn mạnh, dự án Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao có quy mô khoảng 228 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 23.660 tỷ đồng. Dự án bao gồm khu đô thị hiện đại với gần 1.000 căn biệt thự, gần 2.000 căn liền kề, các tòa căn hộ cao tầng tích hợp hệ thống tiện ích đồng bộ cùng tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng, dịch vụ thể thao và sân golf 18 hố tiêu chuẩn.

Dự án có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế, xã hội địa phương, góp phần từng bước hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại II cho khu vực trung tâm tỉnh lỵ.

Lãnh đạo địa phương đề nghị chủ đầu tư cùng các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về đất đai, xây dựng, môi trường, phối hợp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng dự án. Điện Biên sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư, hướng tới mục tiêu đưa dự án trở thành khu đô thị kiểu mẫu, tạo diện mạo mới cho đô thị Điện Biên Phủ và mở ra dư địa phát triển mới cho tỉnh trong thời gian tới.