Cần Giờ thừa khả năng đón 40 triệu du khách/năm?

TPO - Theo Kiến trúc sư (KTS) Khương Văn Mười - nguyên Phó Chủ tịch Hội KTS Việt Nam, mục tiêu đón khoảng 40 triệu lượt khách du lịch mỗi năm được xem là định hướng phát triển quan trọng của Cần Giờ. Tuy nhiên, đây là con số dự báo và quy hoạch, không phải giới hạn cuối cùng.

Kể "câu chuyện" riêng

Ngày 12/5, tại Hội thảo “Cần Giờ - Cực tăng trưởng mới của TPHCM” do báo Người Lao Động tổ chức, ông Phạm Huy Bình - Giám đốc Sở Du lịch TPHCM - cho rằng, Cần Giờ mang ý nghĩa đặc biệt khi sở hữu hệ sinh thái rừng ngập mặn được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới. Đây là lợi thế hiếm có của một đô thị lớn, tạo nền tảng để thành phố phát triển các sản phẩm du lịch khác biệt gắn với thiên nhiên, biển và văn hóa bản địa.

“Khi hệ thống hạ tầng chiến lược dần hình thành, từ các tuyến vành đai, cao tốc liên vùng đến Sân bay quốc tế Long Thành và các hành lang giao thông hướng biển, Cần Giờ sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong mạng lưới kinh tế, logistics và du lịch mới của TPHCM” - ông Bình nói.

Toàn cảnh hội thảo.

Lãnh đạo ngành du lịch TPHCM nhận định, nhiều năm qua du lịch thành phố phát triển mạnh với các sản phẩm đô thị như MICE, mua sắm, ẩm thực và sự kiện. Tuy nhiên, để kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách, thành phố cần thêm những không gian nghỉ dưỡng và trải nghiệm mới. Trong đó, Cần Giờ được xem là địa bàn phù hợp để phát triển du lịch sinh thái, du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch đường thủy, thể thao biển và các hoạt động trải nghiệm văn hóa ngư dân.

TSKH Trần Quang Thắng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế và quản lý TPHCM - nhấn mạnh, Cần Giờ không nên sao chép mô hình của Dubai hay Singapore mà cần xây dựng bản sắc riêng dựa trên hệ sinh thái rừng ngập mặn và biển. Theo ông Thắng, địa phương có thể hướng tới mô hình “siêu đô thị du lịch sinh thái biển quốc tế”, vừa phát triển kinh tế vừa bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.

Để đạt mục tiêu này, Cần Giờ cần được đầu tư mạnh về hạ tầng kết nối như cầu vượt biển, metro, đường sắt tốc độ cao, đồng thời phát triển các công trình biểu tượng và tổ hợp giải trí - nghỉ dưỡng quy mô lớn. Cần Giờ cũng được kỳ vọng trở thành “cửa biển du lịch” của TPHCM, điểm nghỉ dưỡng cuối tuần của vùng Đông Nam Bộ và điểm đến quốc tế kết nối với sân bay Long Thành.

Nhiều ý kiến tại hội thảo cho rằng yếu tố quan trọng nhất là phải kể được câu chuyện riêng của Cần Giờ, với những giá trị đặc trưng của rừng ngập mặn, biển và văn hóa Nam Bộ thay vì chạy theo các mô hình đô thị nhân tạo.

Trải nghiệm hấp dẫn giữ chân du khách

Đại diện nhà đầu tư, bà Nguyễn Thị Hòa - Giám đốc Marketing Công ty CP Vinpearl - chia sẻ, sự xuất hiện của dự án Vinhomes Green Paradise mở ra cơ hội đưa Cần Giờ trở thành siêu điểm đến quốc tế. Theo bà Hòa, một “siêu điểm đến” không chỉ được hình thành từ quy hoạch hay quy mô dự án mà còn phải có hệ sinh thái trải nghiệm đủ hấp dẫn để giữ chân du khách.

Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ đang dần hình thành.

Dự án được định hướng phát triển xanh, thông minh và sinh thái, nằm cạnh Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới rừng ngập mặn Cần Giờ. Với hơn 7.000 phòng lưu trú, dự án được kỳ vọng tạo hàng chục nghìn việc làm và thúc đẩy kinh tế địa phương.

Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM - nhận định: Cần Giờ hiện là khu dự trữ sinh quyển thế giới duy nhất nằm trong địa giới một siêu đô thị tại Việt Nam. Với quỹ đất ven biển lớn cùng hệ sinh thái đặc trưng, khu vực này có nhiều tiềm năng phát triển các mô hình du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái và dịch vụ chất lượng cao.

Theo ông Châu, nếu các dự án quy mô lớn được triển khai đồng bộ, TPHCM có cơ hội chuyển đổi vai trò từ điểm trung chuyển sang điểm đến thực sự của du khách quốc tế. Hiện nay, dù mỗi năm thành phố đón hàng triệu khách nước ngoài nhưng thời gian lưu trú trung bình vẫn còn ngắn, chỉ khoảng 2 - 3 ngày.

Các chuyên gia cũng cho rằng nếu tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ được triển khai trong tương lai, thời gian kết nối giữa trung tâm thành phố và Cần Giờ sẽ rút ngắn đáng kể, mở ra khả năng hình thành mô hình “sống ở biển - làm việc ở trung tâm”.

Theo KTS Khương Văn Mười, mục tiêu 40 triệu lượt khách mỗi năm mới chỉ là bước khởi đầu trong quy hoạch phát triển Cần Giờ. Với tiềm năng sẵn có cùng sự xuất hiện của các dự án lớn, địa phương hoàn toàn có thể vượt xa con số này trong tương lai.