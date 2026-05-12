Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Miễn trừ giờ cất, hạ cánh cho hãng hàng không

Lộc Liên

TPO - Cục Hàng không Việt Nam quyết định áp dụng cơ chế miễn trừ giờ cất, hạ cánh (slot) và miễn nhiều loại phí cho các hãng bay bị ảnh hưởng bởi chiến sự Trung Đông đến hết tháng 6.

Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành văn bản gửi Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV), các cảng hàng không và hãng bay trong nước lẫn quốc tế về việc áp dụng chính sách miễn trừ slot bay.

Quyết định này được đưa ra trên cơ sở đề nghị của các hãng hàng không, ý kiến của Hội đồng điều phối slot tại Việt Nam, cũng như khuyến nghị từ Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA) về việc áp dụng cơ chế "Không sử dụng slot có lý do chính đáng". Theo đó, các chuyến bay bị ảnh hưởng bởi tình hình chiến sự tại Trung Đông sẽ được hưởng cơ chế miễn trừ slot từ ngày 28/2-30/6.

tp-may-bay-emirates-va-qatar-tai-noi-bai-3.jpg
Máy bay của Hãng hàng không Emirates tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Phan Công.

Chính sách miễn trừ được phân loại cụ thể theo từng nhóm hãng hàng không. Đối với các hãng hàng không khu vực Trung Đông bao gồm Emirates, Qatar Airways và Etihad Airways, những slot bị trả lại do không sử dụng hoặc sử dụng không đúng kế hoạch trong giai đoạn 28/2-28/3 vẫn được coi là đã sử dụng đúng quy định, qua đó làm cơ sở giữ slot lịch sử cho lịch bay mùa Đông 2026/2027.

Các slot trả lại trong giai đoạn tiếp theo từ 29/3-30/6 cũng được ghi nhận là hợp lệ khi Cục tiến hành giám sát thu hồi chuỗi slot mùa Hè 2026 và tính slot lịch sử cho mùa Hè 2027.

Đối với các hãng hàng không Việt Nam và những hãng quốc tế khác, các slot bay trong giai đoạn từ 29/3-30/6 nếu được trả lại trước ngày 15/5 cũng sẽ được bảo lưu quyền lợi sử dụng đúng khi tính toán cho lịch bay mùa Hè 2026 và mùa Hè 2027.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, sau ngày 30/6, cơ quan này sẽ tiếp tục nghiên cứu và đánh giá khả năng kéo dài thời gian áp dụng miễn trừ dựa trên diễn biến thực tế của chiến sự Trung Đông cũng như biến động giá nhiên liệu bay Jet A-1.

Bên cạnh các cơ chế miễn trừ, Cục Hàng không cũng thay đổi quy định về thời gian áp dụng độ dài tối thiểu của chuỗi slot xuống còn 5 tuần. Quy định về độ dài tối thiểu 10 tuần của chuỗi slot sẽ được dời sang áp dụng kể từ Lịch bay mùa Đông năm 2027.

Lĩnh vực hàng không cũng đang được hưởng chính sách miễn nhiều loại phí, lệ phí từ ngày 7/4-30/6 theo Thông tư số 40/2026/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành đầu tháng 4. Chính sách này nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó chỉ ngoại trừ phí thẩm định cấp giấy phép ra vào khu vực hạn chế tại các sân bay là vẫn áp dụng thu bình thường.

Lộc Liên
#Hàng không #Slot bay #Chính sách #Trung Đông #Hãng bay #Miễn phí #Chính sách hỗ trợ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe