Orion x VinUni - Sinh viên trải nghiệm thực tế về chuỗi cung ứng và quản lý chất lượng trong sản xuất thực phẩm

Vừa qua, nhà máy Orion Yên Phong chào đón đoàn sinh viên VinUni đến tham quan và tìm hiểu thực tế về hoạt động sản xuất, quản lý chất lượng và vận hành chuỗi cung ứng tại nhà máy.

Chương trình có sự tham gia của hơn 15 sinh viên và 2 giảng viên/trợ giảng thuộc hai lớp Global Supply Chain and Strategy và Total Quality Management. Đây là cơ hội để các bạn sinh viên tiếp cận trực tiếp với môi trường sản xuất thực phẩm hiện đại, qua đó kết nối kiến thức học thuật với thực tiễn vận hành tại một doanh nghiệp FMCG đang hoạt động tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện Nhà máy Orion Yên Phong đã giới thiệu tổng quan về Orion, quy mô hoạt động của nhà máy, hệ thống quản lý chất lượng, cũng như các hoạt động liên quan đến bảo vệ môi trường trong sản xuất. Đặc biệt, các bạn sinh viên được tìm hiểu về quy trình quản lý chất lượng thành phẩm từ sau sản xuất đến tay người tiêu dùng — một trong những yếu tố quan trọng giúp Orion duy trì sự ổn định và tin cậy của sản phẩm trên thị trường.

Điểm nhấn của chuyến tham quan là hoạt động trải nghiệm thực tế tại khu vực sản xuất và logistics. Các bạn sinh viên có dịp quan sát dây chuyền sản xuất ChocoPie – Custas, tìm hiểu cách nhà máy vận hành hệ thống máy móc tự động hóa, cũng như tham quan khu vực kho và xuất hàng. Quy mô sản xuất hiện đại, mức độ tự động hóa cao và quy trình vận hành chặt chẽ đã để lại nhiều ấn tượng mạnh mẽ với đoàn tham quan.

Theo chia sẻ từ giảng viên đại diện VinUniversity, các bạn sinh viên rất phấn khích và có thêm động lực học tập sau chuyến đi. Nhiều sinh viên bày tỏ sự thích thú khi được nghe giới thiệu về công ty, các sản phẩm quen thuộc của Orion, đặc biệt là ChocoPie — một thương hiệu đã trở nên gần gũi với nhiều thế hệ người tiêu dùng Việt Nam. Các bạn sinh viên cũng vô cùng thích thú và ngạc nhiên khi được trực tiếp nhìn thấy và trải nghiệm những sản phẩm mới ra mắt như bánh gạo nướng An Nếp Cẩm - vị nếp cẩm mật hoa dừa.

Đại diện VinUniversity - Tiến sĩ Nguyễn Thu Giang - Giảng viên chuyên ngành Quản lý vận hành và chuỗi cung ứng gửi lời cảm ơn chân thành đến đội ngũ Orion vì sự đón tiếp chu đáo và những chia sẻ thiết thực dành cho sinh viên. “Các bạn sinh viên đã học hỏi được rất nhiều từ chuyến tham quan Orion, đồng thời có cơ hội kết nối những kiến thức đã học trên lớp với môi trường làm việc thực tiễn tại doanh nghiệp. Chúng tôi hy vọng trong tương lai sẽ tiếp tục có thêm cơ hội tham quan, trao đổi và giao lưu cùng nhà máy” .

Chuyến tham quan Nhà máy Orion Yên Phong không chỉ giúp sinh viên VinUniversity mở rộng góc nhìn về sản xuất thực phẩm, quản lý chất lượng và chuỗi cung ứng trong ngành FMCG, mà còn góp phần tăng cường kết nối giữa Orion và thế hệ nhân lực trẻ. Thông qua những trải nghiệm thực tế như thế này, Orion tiếp tục khẳng định vai trò của một doanh nghiệp sẵn sàng đồng hành cùng giáo dục, chia sẻ tri thức thực tiễn và truyền cảm hứng cho các tài năng tương lai.