Chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nắm bắt ý kiến, nguyện vọng nhân dân

TPO - Hoạt động chuyển đổi số sẽ tạo ra cơ hội để Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường tương tác với nhân dân, nâng cao chất lượng nắm bắt, tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, qua đó phát huy tốt hơn vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân trong thời gian tới.

Hướng mạnh về cơ sở

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 vừa tổ chức thành công tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội khẳng định trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam cần phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, làm nòng cốt trong củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quán triệt sâu sắc quan điểm “Dân là gốc”, Nhân dân là chủ thể, là trung tâm của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nghe giới thiệu về công tác chuyển đổi số của MTTQ Việt Nam bên lề đại hội. Ảnh: Như Ý.

Đại hội cũng nêu rõ, MTTQ Việt Nam cần tiếp tục đổi mới toàn diện về tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thực chất, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân, đồng hành cùng Nhân dân.

Cùng với đó, tăng cường vai trò chủ trì của MTTQ Việt Nam, sự phối hợp, thống nhất hành động của các tổ chức thành viên. Làm tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; thực hành dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đại hội cũng nhấn mạnh, MTTQ Việt Nam sẽ thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của Mặt trận một cách thực chất và có tầm nhìn dài hạn. Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận có bản lĩnh chính trị, tận tâm, tận lực vì Nhân dân có uy tín trong cộng đồng, có kỹ năng vận động, đối thoại, thuyết phục. Chú trọng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của Nhân dân; tham mưu xây dựng và triển khai Chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045.

Đại hội thống nhất phương hướng, mục tiêu, 15 chỉ tiêu cụ thể, nhiệm vụ đột phá và 7 Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đáng chú ý, trong số các chương trình này, có chương trình số 4: Tham gia phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng xã hội số; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống MTTQ Việt Nam. Đây là một chương trình quan trọng, “kết nối” với các chương trình còn lại, quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu đại hội đề ra.

Khai thác hiệu quả trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong nắm bắt dư luận xã hội

Để thực hiện vấn đề này, báo cáo chính trị trình đại hội cũng xác định, MTTQ Việt Nam sẽ tuyên truyền, thúc đẩy phong trào chuyển đổi số trong toàn dân, nhất là phong trào "Bình dân học vụ số", góp phần xây dựng xã hội số, kinh tế số và chính quyền số.

Ủy ban MTTQ Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp phối hợp, tăng cường phổ cập kiến thức và kỹ năng số cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh niên nông thôn, công nhân, người lao động phổ thông, người lớn tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số, giúp họ tiếp cận, sử dụng và ứng dụng công nghệ số vào đời sống, công việc và sản xuất kinh doanh. Phát huy vai trò tiên phong của Đoàn Thanh niên trong tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện kỹ năng số”, dự thảo báo cáo nêu rõ.

MTTQ Việt Nam cũng xác định sẽ tổ chức phong trào thi đua gắn với ứng dụng khoa học - công nghệ. Khuyến khích Nhân dân phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tư nhân theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa; phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, doanh nhân, chuyên gia trong việc thúc đẩy sáng tạo, khởi nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Cùng với đó, sẽ tham gia giám sát, phản biện xã hội đối với chủ trương, chính sách về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh…

Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị được MTTQ Việt Nam các cấp quan tâm tập trung triển khai thực hiện đạt được một số kết quả nổi bật như: Hệ thống văn bản chỉ đạo cốt lõi được hoàn thiện làm nền tảng để triển khai trong toàn hệ thống: Đề án Chuyển đổi số MTTQ Việt Nam giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2035; Kiến trúc số MTTQ Việt Nam; Quy trình nghiệp vụ lõi MTTQ Việt Nam trên môi trường số; Chiến lược dữ liệu, Kiến trúc dữ liệu MTTQ Việt Nam…

Các nền tảng số dùng chung, thống nhất phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của MTTQ Việt Nam các cấp được đưa vào vận hành trong toàn hệ thống: Hệ thống điều hành tác nghiệp MTTQ Việt Nam; Cổng Mặt trận số.

Cùng với đó, phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai tích cực trong toàn hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho đoàn viên, hội viên, cán bộ MTTQ Việt Nam các cấp và đông đảo nhân dân.

Theo đại diện lãnh đạo Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, hoạt động chuyển đổi số sẽ tạo ra cơ hội để Mặt trận đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường tương tác với nhân dân, nâng cao chất lượng nắm bắt, tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, qua đó phát huy tốt hơn vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân trong thời gian tới.