Trúc Diễm loạng choạng, gặp sự cố khi casting trực tiếp Victoria's Secret

TPO - Màn catwalk của Á hậu Trương Tri Trúc Diễm tại buổi casting của Victoria's Secret nhận phản ứng trái chiều. Nhiều người chê cô catwalk loạng choạng, lúng túng. Trúc Diễm cho biết đã gặp sự cố bung quai giày nên phần thi không được như ý.

Ngày 14/5, người mẫu Trúc Diễm tham gia buổi casting trực tiếp của thương hiệu nội y Victoria's Secret tại Los Angeles, Mỹ. Trên trang cá nhân, video ghi lại màn catwalk của cô ở buổi casting đang nhận về những phản ứng trái chiều.

Trong phần catwalk, Trúc Diễm diện áo phông màu hồng bó sát, kết hợp váy trắng khoe chân dài. Cô sải bước với thần thái vui tươi, nhí nhảnh. Tuy nhiên, màn thể hiện của người đẹp chưa được nhiều khán giả đánh giá cao.

Nhiều khán giả nhận xét Trúc Diễm đi loạng choạng, bàn chân chưa vững, không bám sàn. "Thâm niên hơn chục năm mà walk kỳ quá", "Nhìn giống như nhảy chân sáo", "Walk thế này mà đậu mới bất ngờ", "Xem xong hụt hẫng ghê. Ráng khen cũng không nổi"... khán giả bình luận.

Một số ý kiến cho rằng catwalk không phải thế mạnh của Trúc Diễm vì trước đây cô chủ yếu làm người mẫu ảnh. Bên cạnh đó, người đẹp đã rời xa sàn diễn thời trang một thời gian dài nên không còn giữ được phong độ.

Bên cạnh đó, nhiều khán giả dành lời khen và động viên cho Trúc Diễm vì cô đã thực hiện được ước mơ casting cho Victoria's Secret. Đây cũng không phải là điều mà người mẫu nào cũng làm được. Á hậu Hoàng Thùy cũng đăng ký tham gia casting online của thương hiệu nội y đình đám này nhưng không đủ điều kiện khiến khán giả tiếc nuối.

Trước những ý kiến trái chiều về màn catwalk, Trúc Diễm đã lên tiếng trên trang cá nhân. Cô cho biết: "Lúc bước ra pose đầu tiên, một bên quai giày của tôi bị lỏng gần như muốn bung ra nên tôi cảm thấy hơi khớp. Tôi đã hoàn thành phần walk tốt nhất có thể trong hoàn cảnh đó". Trúc Diễm cũng cho biết sẽ đón nhận góp ý của mọi người để rèn luyện thêm.

Đây là lần đầu Victoria's Secret tổ chức buổi tuyển chọn theo hình thức mở, cho phép nhiều khán giả cùng theo dõi quá trình casting. Tại buổi casting, Trúc Diễm để lộ sự hồi hộp, căng thẳng. Người đẹp thậm chí bật khóc trước khi được gọi tên vào gặp gỡ hội đồng Victoria's Secret và IMG Models.

Theo chia sẻ của Trúc Diễm, có khoảng 100 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới quy tụ về địa điểm casting trực tiếp của Victoria's Secret. Các thí sinh sẽ được đo chỉ số cơ thể, kiểm tra kỹ lưỡng về chiều cao, vóc dáng. Họ cũng được yêu cầu xóa make-up, để lộ mặt mộc.

Trúc Diễm cùng các thí sinh phải ký bản cam kết bảo mật các thông tin của buổi casting, bao gồm cả kết quả của buổi tuyển chọn.

Phải hoàn thiện vóc dáng, kỹ năng catwalk trong vòng hai tuần, Trúc Diễm gặp nhiều áp lực. Cô nói muốn mang đến buổi casting sự chân thành và năng lượng tích cực. Cô khẳng định mục tiêu của mình không chỉ là được khoác lên mình đôi cánh thiên thần mà còn là sự vượt qua giới hạn của bản thân.

Victoria’s Secret được biết đến với quy trình ba vòng tuyển lựa khắt khe. Ở vòng đầu - tuyển trực tuyến, hồ sơ của thí sinh gồm các chỉ số hình thể (cao trên 1,75 m, số đo cân đối), bộ ảnh mặt mộc hoặc trang điểm đơn giản tối đa (ảnh chân dung, toàn thân, góc nghiêng) và một video giới thiệu bản thân. Những ứng viên vượt qua sẽ được mời tham gia vòng casting trực tiếp với đại diện nhãn hàng.

Người tham gia phải từ 18 tuổi trở lên, không ràng buộc hợp đồng với các đại lý khác và đủ điều kiện làm việc tại Mỹ. Ứng viên vượt qua các vòng tuyển chọn có cơ hội trình diễn tại Victoria’s Secret Fashion Show 2026 và ký hợp đồng với IMG Models.