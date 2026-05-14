Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ bị ngó lơ ở Cannes

TPO - Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Fatima Bosch xuất hiện trên thảm đỏ ngày thứ hai của Cannes Film Festival 2026 ở Pháp. Cô diện váy dạ hội đính đá lấp lánh, tuy nhiên không nhận được sự chú ý của cánh săn ảnh.

Ngày 13/5, đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Fatima Bosch xuất hiện trên thảm đỏ ngày thứ hai của Liên hoan phim Cannes 2026 đang diễn ra ở miền Nam nước Pháp.

Xuất hiện trên thảm đỏ, người đẹp Mexico gây chú ý khi diện bộ váy dạ hội đính đá lấp lánh, khoe vai trần. Cô trang điểm nhẹ nhàng, uốn tóc xoăn để tôn lên vẻ thanh lịch. Người đẹp cũng đeo sash Miss Universe trong suốt quá trình di chuyển trên thảm đỏ.

Fatima Bosch trên thảm đỏ Cannes.

Hoa hậu tới liên hoan phim từ 13/5 đến 17/5. Trong thời gian lưu trú, cô sẽ tham dự một số buổi ra mắt phim nổi bật thuộc tuyển chọn chính thức của Cannes và xuất hiện trên thảm đỏ.

Trước đó, Fatima Bosch đăng tải những hình ảnh khám phá vùng Riviera của Pháp. Cô mặc váy màu xanh da trời kết hợp blazer dài, tận hưởng khoảng thời gian thư giãn ở một quán cà phê phong cách cổ điển.

Fatima cũng chia sẻ ảnh chụp thiệp mời chính thức tham dự Cannes và các ấn phẩm khác liên quan đến liên hoan phim, cùng với những bức ảnh phong cảnh ấn tượng của Pháp.

Trang chủ Miss Universe cũng đăng tải hình ảnh Fatima Bosch trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes. Tuy nhiên, bài đăng tiếp tục nhận về những phản ứng tiêu cực từ công chúng.

Bên cạnh lời khen ngợi nhan sắc xinh đẹp và phong cách thời trang sang trọng của Fatima Bosch, nhiều người cho rằng cô xuất hiện mờ nhạt, không được chú ý trên thảm đỏ liên hoan phim danh giá nhất thế giới. Một số bình luận còn chỉ ra rằng Fatima bị các tay máy ngó lơ.

Việc Fatima Bosch đeo sash trên thảm đỏ Cannes cũng trở thành chủ đề bàn tán. "Không ai nhận ra cô ấy nên Fatima phải đeo sash lên thảm đỏ", "Độ nhận diện của cô ấy quá thấp", "Trên thảm đỏ Cannes, cô ấy chả là ai hết"... khán giả bình luận.

Nhiều bình luận chỉ ra rằng Fatima bị ngó lơ trên thảm đỏ.

Fatima đã trải qua nửa năm nhiệm kỳ với lịch trình bận rộn. Trước khi đến Pháp, người đẹp Mexico đã có chuyến công tác tại châu Âu. Cô tham gia nhiều hoạt động tại Tây Ban Nha từ 8/5 đến 12/5, trước đó là lịch trình tại Monaco kéo dài từ 5/5 đến 8/5.

Dù vậy, người đẹp vẫn chưa chiếm được cảm tình của công chúng. Cô tiếp tục bị chê bai và nhận những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội. Nguyên nhân là những tin đồn về việc cô được dọn đường để đăng quang.

Fatima từng nhiều lần nói về tin đồn mua giải trên truyền hình. Những năm gần đây, khán giả mất niềm tin vào tổ chức Miss Universe do vướng nhiều bê bối.

Là một trong những sự kiện quan trọng nhất của ngành công nghiệp điện ảnh, liên hoan phim Cannes quy tụ nghệ sĩ, đạo diễn, nhà sản xuất và người nổi tiếng để tôn vinh những tác phẩm điện ảnh quốc tế xuất sắc nhất với giải thưởng Cành cọ vàng danh giá.

Ngoài Fatima Bosch, sự kiện điện ảnh này còn thu hút sự quan tâm, tham dự của nhiều hoa hậu, á hậu, người đẹp khoe sắc lộng lẫy trên thảm đỏ.

