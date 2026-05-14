Hoa hậu Hà Trúc Linh thay đổi phong cách trước khi hết nhiệm kỳ

TPO - Trước khi kết thúc nhiệm kỳ, Hoa hậu Hà Trúc Linh liên tục làm mới hình ảnh bằng phong cách trang điểm và ăn mặc hiện đại, phá cách. Người đẹp cho biết sắp tới khán giả bất ngờ với hình ảnh mới của cô.
Xuất hiện tại họp báo khởi động Hoa hậu Việt Nam 2026, đương kim Hoa hậu Hà Trúc Linh gây ấn tượng với phong cách mới mẻ. Người đẹp chọn cách trang điểm hiện đại với điểm nhấn là đôi mắt sắc sảo. Cô làm mới bản thân khi diện thiết kế váy dạ hội đính kết trên chất liệu xuyên thấu, khoe vóc dáng quyến rũ. Nhiều khán giả nhận xét Hà Trúc Linh có sự phá cách ấn tượng so với hình ảnh thường thấy.
Những thay đổi của Hà Trúc Linh nhận phản ứng tích cực của khán giả. Các fan sắc đẹp bày tỏ mong chờ được nhìn thấy khía cạnh mới của Hà Trúc Linh sau nửa năm đương nhiệm.
Gần đây, Hà Trúc Linh liên tục làm mới bản thân khi thử nghiệm nhiều phong cách. Trước đây, cô gắn liền với phong cách thanh lịch, nhẹ nhàng. Việc thay đổi về cách trang điểm, làm tóc, váy áo giúp người đẹp tạo nên sự mới mẻ trong mắt công chúng thay vì bó buộc vào hình ảnh quen thuộc.
Với nước da ngăm cá tính cùng chiều cao ấn tượng và số đo ba vòng cân đối, Hà Trúc Linh được nhận xét phù hợp hình ảnh sắc sảo, hiện đại.
Bản thân Hà Trúc Linh cho biết cô cũng đang thử nghiệm để làm mới bản thân.
Trúc Linh cho rằng khi mùa giải mới của Hoa hậu Việt Nam được khởi động, trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình, mỗi cá nhân cũng cần thay đổi để thích nghi.
Sau đăng quang, Trúc Linh ghi nhận sự thay đổi rõ rệt cả về diện mạo lẫn tư duy. Từ hình ảnh nữ sinh còn nhiều bỡ ngỡ, cô dần trở thành cô gái tự tin, bản lĩnh.
Chỉ còn khoảng 3 tháng nữa Trúc Linh kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam 2024. So với những người tiền nhiệm, cô là hoa hậu có nhiệm kỳ ngắn nhất, khoảng một năm 3 tháng. Tuy nhiên, người đẹp cho biết cô không đánh giá hành trình của mình bằng thời gian.
Bên cạnh việc tích cực thay đổi hình ảnh để tạo dấu ấn trong lòng công chúng, Trúc Linh dành sự quan tâm lớn cho việc học.
“Càng học, tôi càng nhận ra mình còn thiếu nhiều điều. Việc học giúp tôi mở rộng kiến thức và hoàn thiện bản thân”, cô bày tỏ.