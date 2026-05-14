Thế giới

Thủ tướng Latvia từ chức sau sự cố máy bay không người lái của Ukraine

Minh Hạnh

TPO - Thủ tướng Latvia Evika Silina tuyên bố sẽ từ chức, dẫn đến sự sụp đổ của chính phủ liên minh, chỉ vài tháng trước cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 10.

Thủ tướng Latvia Evika Silina. (Ảnh: Reuters)

"Tôi từ chức, nhưng tôi không từ bỏ”, bà Silina nói trong một tuyên bố được phát sóng trên truyền hình.

Chỉ vài giờ trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Rihards Kozlovskis tuyên bố, thủ tướng không có ý định rời nhiệm sở.

Andris Suvajevs - một nghị sĩ Latvia - tuyên bố rằng liên minh cầm quyền chắc chắn sẽ sụp đổ nếu một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm được đưa ra.

Thủ tướng Silina dự kiến ​​sẽ tham gia một phiên họp của quốc hội, nhưng thay vào đó, bà đã mời giới truyền thông đến văn phòng của mình để tuyên bố từ chức. Bà đổ lỗi cho “sự cạnh tranh về chính trị và lợi ích đảng phái hẹp hòi” vì đã gây ra cuộc khủng hoảng.

Quyết định từ chức của bà Silina được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Andris Spruds bị bà sa thải vào cuối tuần vì cách xử lý các sự cố liên quan đến máy bay không người lái Ukraine.

Tổng thống Latvia Edgars Rinkevics, người được hiến pháp giao nhiệm vụ lựa chọn lãnh đạo chính phủ, sẽ gặp tất cả các đảng trong quốc hội vào ngày 15/5.

Cuộc khủng hoảng ở quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bắt nguồn từ một vụ việc hồi tuần trước, trong đó hai máy bay không người lái cảm tử tầm xa của Ukraine đã tấn công một kho dầu gần thị trấn Rezekne của Latvia, cách biên giới Nga khoảng 40 km. Không có thương vong nào được báo cáo.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha xác nhận, các máy bay không người lái này là của Ukraine và đã bay vào Latvia do "hệ thống tác chiến điện tử của Nga cố tình chuyển hướng máy bay không người lái của Ukraine khỏi các mục tiêu của chúng ở Nga".

Để đối phó với các sự cố máy bay không người lái, Ukraine đang xem xét việc cử các chuyên gia đến giúp tăng cường an ninh hàng không ở các quốc gia Baltic, ông Sybiha cho biết.

Reuters, RT
#Latvia #NATO #Ukraine #Nga #máy bay không người lái #Thủ tướng Latvia

