Pháp luật

Giả danh cán bộ Văn phòng Chính phủ lừa 5 tỷ đồng 'chạy án tử' cho 2 đối tượng buôn ma túy

Hoàng An

TPO - Với cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt 5 tỷ đồng để chạy án cho hai anh em ruột mua bán ma túy, bị cáo Hoàng Văn Hoan bị tòa tuyên mức án 7 năm tù.

Ngày 14/5, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Văn Hoan (SN 1975, ở xã Xuân Mai, Hà Nội) mức án 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Năm 2015 - 2016, hai anh em ruột Nguyễn Văn Tình (SN 1989) và Nguyễn Văn Hùng (SN 1993) bị Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Hòa Bình cũ khởi tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Khi các con bị bắt, ông Nguyễn Văn N. (SN 1967) đến nhà bà Trương Thị N. (ở xã Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình) xem bói và kể cho bà N. biết việc 2 con trai, nhờ làm lễ cầu an.

Thấy hoàn cảnh của ông N. như vậy, bà N. khuyên cần tìm người “chạy” cho Tình ra ngoài để vợ anh ta đỡ khổ.

Cũng do xem bói, bà N. quen biết Nguyễn Văn Hoan (làm tại Thanh tra Chính phủ) và được ông ta khuyên “nếu gặp khó khăn cứ nói ông sẽ giải quyết hộ". Cơ quan truy tố xác định, Hoan không làm tại Thanh tra Chính phủ, bị cáo bịa ra chuyện để “khoe mẽ” với bà N.

Nhớ đến “gợi ý” của Hoan, bà N. đã giới thiệu ông Nguyễn Văn N. đến gặp Hoan trao đổi.

Ảnh minh họa.

Tháng 6/2016, khi ông N. tìm đến nhà, Hoan lại mạo nhận làm ở Văn phòng Chính phủ, có mối quan hệ với các cơ quan tố tụng nên có thể xin được “trắng án" cho Tình và thoát án tử hình cho Hùng với chi phí 5,1 tỷ đồng nhưng phải đưa đủ trong vòng một tháng.

Do tin tưởng, ông N. vay mượn, bán tài sản của mình và được tổng cộng 5 tỷ đồng để đưa cho Hoan. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hoan không giúp việc cho hai con trai của ông N. như đã hứa.

Tháng 3/2017, TAND tỉnh Hòa Bình cũ tuyên phạt Nguyễn Văn Hùng tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

Đến tháng 4/2017, TAND TP Hà Nội tiếp tục tuyên phạt Nguyễn Văn Tình tử hình cùng tội danh.

Trong thời gian chờ xét xử phúc thẩm, ông N. gặp Hoan yêu cầu trả lại 5 tỷ đồng và gặp bà N., yêu cầu bà có trách nhiệm đòi Hoan số tiền này. Các cuộc nói chuyện, ông N. ghi âm lại toàn bộ nội dung.

Khi xử phúc thẩm, anh em Tình và Hùng đều bị tuyên y án. Bị cáo Hoan bị tố cáo ra cơ quan công an, đến nay mới trả cho ông N., hơn 3 tỷ đồng.

