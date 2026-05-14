Từ một gói giấy bạc, Biên phòng Lâm Đồng truy ra 'ổ' ma túy

TPO - Bị bắt quả tang khi tàng trữ ma túy, đối tượng khai mua từ một phụ nữ cùng địa bàn. Khám xét khẩn cấp, Biên phòng Lâm Đồng thu thêm 17 gói nghi heroin.

Ngày 14/5, Đồn Biên phòng Thanh Hải (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng) cho biết: Đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để tiếp tục điều tra, xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn phường Phú Thủy.

Trần Dương Phong tại cơ quan chức năng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h ngày 12/5, tại khu phố 3, phường Phú Thủy, lực lượng Đồn Biên phòng Thanh Hải bắt quả tang Trần Dương Phong (SN 1997, trú phường Phú Thủy) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ một gói giấy bạc chứa chất rắn màu trắng. Làm việc với cơ quan chức năng, Phong khai số ma túy này mua từ một người phụ nữ tên Trần Thị Bé để sử dụng.

Từ lời khai trên, lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Thị Bé (SN 1974, trú khu phố 5, phường Phú Thủy). Qua khám xét, cơ quan chức năng phát hiện thêm 17 gói giấy bạc (kích thước khoảng 1,1x2,2cm) bên trong chứa chất rắn màu trắng. Bước đầu, Bé khai nhận đây là ma túy.

Bắt giữ khẩn cấp Trần Thị Bé tại nhà riêng.

Hiện Đồn Biên phòng Thanh Hải đang phối hợp các đơn vị liên quan củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.