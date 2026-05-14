Nhóm 'đòi nợ thuê' ngang nhiên xông vào nhà dân hành hung, cướp tài sản

TPO - Dưới danh nghĩa được ủy quyền đòi nợ, nhóm người đi ô tô đã xông vào nhà dân ở xã Nhuận Đức, TPHCM dùng hung khí đe dọa, hành hung chủ nhà rồi cướp tài sản mang lên xe tẩu thoát.

Ngày 14/5, Công an xã Nhuận Đức, TPHCM cho biết đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ truy xét nhanh nhóm đối tượng xông vào nhà dân cướp tài sản dưới danh nghĩa “siết nợ”, xảy ra tại ấp Đồn A gây hoang mang dư luận.

Hai đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật tại cơ quan công an.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 9/5, Ngô Quang Thức (SN 1985), Ngô Hoài Tấn (SN 1982) và Nguyễn Ngọc Kim Loan (SN 1994, cùng ngụ phường Trung Mỹ Tây, TPHCM) đi ô tô đến nhà anh T.C.H. để tìm bà T.T.E., người được cho là có nợ tiền của bà Nguyễn Thị Bắc và được bà này ủy quyền cho Thức đòi nợ.

Dù anh H. cho biết bà E. không có mặt tại nhà, Thức vẫn hung hãn dùng đá ném trúng chân ông T.V.H. (bố anh H.) gây thương tích. Sau đó, đối tượng này phá cổng cùng đồng bọn xông vào sân nhà.

Theo cơ quan công an, để uy hiếp gia đình nạn nhân, Ngô Hoài Tấn đã cầm một cây gậy gỗ dài khoảng 1,2m đe dọa, truy đuổi anh H. Lợi dụng tình hình, Thức lục soát rồi lấy đi một máy cưa xích hiệu Kushima cùng khoảng 10 mét dây tưới nước đưa lên ô tô.

Khi anh H. ngăn cản và đòi lại tài sản, Thức bị cho là đã dùng tay đánh vào mặt khiến nạn nhân rách môi, chảy máu trước khi cả nhóm lên xe rời khỏi hiện trường.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Nhuận Đức phối hợp Viện KSND Khu vực 8 khám nghiệm hiện trường, khẩn trương truy xét. Chưa đầy 48 giờ sau, lực lượng chức năng đã xác định và triệu tập các đối tượng liên quan đến làm việc.

Tại cơ quan công an, Thức, Tấn và Loan đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện vụ việc được bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (Phòng PC01) tiếp tục điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Công an xã Nhuận Đức khuyến cáo: Mọi tranh chấp nợ nần cần được giải quyết theo đúng quy định pháp luật, tuyệt đối không sử dụng bạo lực hoặc thuê người đòi nợ mang tính chất côn đồ để tránh vi phạm pháp luật.