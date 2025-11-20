Bắt kẻ vận chuyển 32 bánh heroin

TPO - Lê Tuấn Hiên trong lúc mang 32 bánh heroin đi trên quốc lộ qua Thanh Hóa thì bị lực lượng biên phòng mật phục, bắt giữ. Kẻ vận chuyển hàng cấm chống trả song bị khống chế.

Ngày 20/11, thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Pù Nhi bắt quả tang một đối tượng vận chuyển trái phép ma túy với số lượng lớn.

Lực lượng biên phòng Thanh Hóa bắt kẻ vận chuyển ma túy số lượng lớn.

Trưa năm hôm trước (15/11), trên Quốc lộ 15C, đoạn qua bản Kéo Hượn, xã Nhi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, lực lượng chức năng mật phục và bắt quả tang Lê Tuấn Hiên (SN 1990, trú xã Ngân Sơn, tỉnh Thái Nguyên) khi có dấu hiệu vận chuyển hàng cấm.

Khi bị vây bắt, Hiên chống trả hòng bỏ chạy song bị khống chế.

Tại hiện trường, lực lượng biên phòng thu 32 bánh heroin cùng một số tang vật liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Hiên khai được một người đàn ông không quen biết thuê vận chuyển số ma túy trên với giá 50 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được điều tra, xử lý.