Bắt đôi nam nữ tàng trữ súng và ma túy trong căn nhà thuê

TPO - Công an kiểm tra hành chính căn nhà cho thuê tại phường Trung An (tỉnh Đồng Tháp) phát hiện trong nhà có một túi ni-lông nghi chứa ma túy và 1 khẩu súng, còn đôi nam nữ thuê nhà qua xét nghiệm nhanh dương tính với ma túy.

Theo đó, tối 8/11, Công an tỉnh Đồng Tháp tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà cho thuê ở phường Trung An, do Phan Thị Thùy Na (31 tuổi, ngụ Đồng Tháp) và Lê Hoàng Nhật Linh (23 tuổi, ngụ Tây Ninh) thuê ở. Tại đây, công an phát hiện trong phòng ngủ của Na có 1 bịch ni-lông chứa tinh thể màu trắng nghi ma túy đá.

Lê Hoàng Nhật Linh (trái) và Phan Thị Thùy Na.

Khi kiểm tra khu vực nhà bếp, lực lượng chức năng phát hiện một khẩu súng nghi là vũ khí quân dụng.

Kết quả xét nghiệm cho thấy cả Na và Linh đều dương tính với ma túy. Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Viện Kiểm sát khu vực 1 - tỉnh Đồng Tháp tạm giữ Na và Linh để tiếp tục điều tra làm rõ.