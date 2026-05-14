Pháp luật

Làm giả 10 tấn bột cà phê bằng bắp, đậu nành rang trộn với phụ gia

Nhật Huy

TPO - Chủ cơ sở sản xuất cà phê Văn Quý 7777 ở tỉnh An Giang bị khởi tố vì sản xuất cà phê bột giả bán ra thị trường với giá từ 80.000 - 100.000 đồng/kg. Kết quả kiểm nghiệm các mẫu cà phê không phát hiện hàm lượng caffein.

Ngày 14/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Văn Quý (SN 1985, ngụ xã Phú Hữu, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”.

Tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Quý.

Theo điều tra ban đầu, cơ sở cà phê Văn Quý 7777 do Quý làm chủ đã sử dụng bắp, đậu nành rang, tẩm phụ gia để làm giả cà phê bột, sau đó bán ra thị trường với giá từ 80.000 - 100.000 đồng/kg.

Khám xét cơ sở sản xuất, lực lượng công an thu giữ hơn 79kg cà phê bột thành phẩm, hơn 1 tấn nguyên liệu đã sơ chế, cùng nhiều máy móc, phụ gia và bao bì phục vụ việc sản xuất cà phê giả.

Làm việc với cơ quan điều tra, Đỗ Văn Quý khai nhận, từ đầu năm 2024 đến nay sản xuất và bán ra thị trường khoảng 10 tấn cà phê bột giả.

Kết quả kiểm nghiệm các mẫu cà phê do cơ sở của Quý sản xuất cho thấy, các mẫu đều không phát hiện hàm lượng caffein, đủ căn cứ xác định là cà phê giả.

Hiện trường nơi Đỗ Văn Quý sản xuất cà phê bột giả.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng.

